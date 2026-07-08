Calendario oficial de ANSES: cuándo se cobra la AUH de julio 2026

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

miércoles 8 de julio. DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

miércoles 8 de julio. DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

miércoles 15 de julio. DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

jueves 16 de julio. DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

viernes 17 de julio. DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

lunes 20 de julio. DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

martes 21 de julio. DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Tras el incremento del 2,15% aplicado este mes, el valor bruto de la AUH se ubicará en $148.049 por hijo. Como sucede habitualmente, ANSES abonará el 80%, es decir $118.439,20, mientras que el 20% restante, equivalente a $29.609,80, quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el monto total ascenderá a $482.062. De esa suma, ANSES depositará $385.649,60 de manera mensual y retendrá $96.412,40, que podrá cobrarse una vez cumplido el trámite correspondiente.

Las beneficiarias de la AUH pueden consultar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa misma información también está disponible en el sitio oficial del organismo.

Si bien ANSES asigna una fecha específica para cada terminación de DNI, el dinero puede utilizarse una vez que la acreditación se refleje en la cuenta bancaria. Por ese motivo, el organismo aconseja verificar previamente el depósito antes de concurrir al banco o al punto de pago.