La aclaración de PAMI respecto a presuntas deudas con clínicas y sanatorios

Denuncia contra el PAMI

El contrapunto surgió luego de que clínicas y sanatorios de todo el país agrupados en distintas cámaras empresarias anunciaran que desde esta semana suspenderían la asignación y el otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, en reclamo por la actualización de los valores de las prestaciones y la regularización de pagos adeudados.

La decisión fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que advirtió sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento normal de las instituciones ante el deterioro de la situación financiera del sector.

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“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron desde la entidad a través de un documento difundido días atrás.

Y advirtieron que la suspensión de nuevos turnos constituye apenas la primera etapa de un plan de medidas que podría profundizarse en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo con las autoridades. En ese sentido, las cámaras adelantaron que también evalúan avanzar con la suspensión de la atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes.

Además, advirtieron que podrían interrumpir por tiempo indeterminado la realización de cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia, una decisión que afectaría significativamente la capacidad de respuesta del sistema para miles de pacientes en todo el país.