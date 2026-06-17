La aclaración de PAMI respecto a presuntas deudas con clínicas y sanatorios
Desde el PAMI desmintieron irregularidades y recordaron que el nomenclador se actualizó un 1,9% en junio, otro tanto en julio y se discutirá nuevamente.
En medio de la amenaza de clínicas y sanatorios de suspender prestaciones e intervenciones quirúrgicas programadas por deudas acumuladas por el PAMI, desde el organismo aclararon este miércoles que al día de la fecha no arrastran ningún pasivo con prestadores.
"PAMI no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional", advirtieron y señalaron que "el cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes".
En esa misma línea el PAMI señaló que "con respecto a la actualización de los valores, se acordaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente, y los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario".
Denuncia contra el PAMI
El contrapunto surgió luego de que clínicas y sanatorios de todo el país agrupados en distintas cámaras empresarias anunciaran que desde esta semana suspenderían la asignación y el otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, en reclamo por la actualización de los valores de las prestaciones y la regularización de pagos adeudados.
La decisión fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que advirtió sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento normal de las instituciones ante el deterioro de la situación financiera del sector.
“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron desde la entidad a través de un documento difundido días atrás.
Y advirtieron que la suspensión de nuevos turnos constituye apenas la primera etapa de un plan de medidas que podría profundizarse en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo con las autoridades. En ese sentido, las cámaras adelantaron que también evalúan avanzar con la suspensión de la atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes.
Además, advirtieron que podrían interrumpir por tiempo indeterminado la realización de cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia, una decisión que afectaría significativamente la capacidad de respuesta del sistema para miles de pacientes en todo el país.
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