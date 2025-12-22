La actividad económica cayó en octubre y mostró señales de desaceleración
Se registró una baja mensual del 0,4%, aunque mantuvo un crecimiento interanual del 3,2%. La recuperación sigue siendo desigual, con fuertes diferencias entre sectores productivos.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en octubre una caída en la comparación mensual, lo que marca una pausa en el proceso de recuperación tras varios meses sin retrocesos. Además, el dato confirma un crecimiento interanual, aunque con señales de fragilidad y fuertes diferencias entre sectores.
Según los últimos datos oficiales, la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre. Sin embargo, en la medición mensual desestacionalizada se observó una baja del 0,4%, luego de tres meses consecutivos sin caídas: julio había mostrado una variación nula, mientras que agosto y septiembre registraron subas del 0,6%.
El retroceso mensual refleja una desaceleración en el ritmo de recuperación, en un contexto marcado por un año de bajo crecimiento y una mejora que aún no logra consolidarse.
El resultado interanual positivo estuvo sostenido por el desempeño favorable de la mayoría de los sectores productivos. En total, doce de las actividades que integran el EMAE registraron subas respecto de octubre del año pasado, lo que permitió compensar las caídas observadas en algunos rubros clave y mantener el balance general en terreno positivo.
Pesca y finanzas lideraron las subas
Entre las actividades con mayor dinamismo se destacó el sector Pesca, que mostró un crecimiento interanual del 91,4% y se ubicó como la actividad con mayor expansión porcentual del mes. También sobresalió la Intermediación financiera, que registró una suba del 22,8%, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, en un contexto de mayor movimiento en los mercados financieros.
La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9%. En conjunto, estos dos rubros aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad económica en octubre.
Industria, sector público y turismo en baja
No todos los sectores acompañaron la mejora. Tres actividades registraron caídas en la comparación interanual. La Industria manufacturera encabezó los descensos, con una baja del 2,7%, seguida por la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que cayó 0,8%, y Hoteles y restaurantes, con una retracción del 1,0%.
En conjunto, estos sectores restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, lo que evidencia una recuperación económica desigual, con comportamientos dispares entre la producción, los servicios y el consumo.
Un crecimiento que aún no se consolida
Los datos de octubre confirman un escenario de crecimiento interanual, pero con señales de desaceleración en el corto plazo. La volatilidad mensual y las diferencias sectoriales muestran que la recuperación continúa siendo frágil y todavía no se consolida de manera homogénea en el conjunto de la economía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario