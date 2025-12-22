La actividad económica cayó en octubre y mostró señales de desaceleración

Pesca y finanzas lideraron las subas

Entre las actividades con mayor dinamismo se destacó el sector Pesca, que mostró un crecimiento interanual del 91,4% y se ubicó como la actividad con mayor expansión porcentual del mes. También sobresalió la Intermediación financiera, que registró una suba del 22,8%, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, en un contexto de mayor movimiento en los mercados financieros.

La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9%. En conjunto, estos dos rubros aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad económica en octubre.

Industria, sector público y turismo en baja

No todos los sectores acompañaron la mejora. Tres actividades registraron caídas en la comparación interanual. La Industria manufacturera encabezó los descensos, con una baja del 2,7%, seguida por la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que cayó 0,8%, y Hoteles y restaurantes, con una retracción del 1,0%.

En conjunto, estos sectores restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, lo que evidencia una recuperación económica desigual, con comportamientos dispares entre la producción, los servicios y el consumo.

Un crecimiento que aún no se consolida

Los datos de octubre confirman un escenario de crecimiento interanual, pero con señales de desaceleración en el corto plazo. La volatilidad mensual y las diferencias sectoriales muestran que la recuperación continúa siendo frágil y todavía no se consolida de manera homogénea en el conjunto de la economía.