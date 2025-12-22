Santiago del Estero: murió en un siniestro vial y su familia denunció el robo de algo invaluable

joven reclama algo invaluable de su papá

Según el seguimiento realizado por la familia junto a su abogada, Sandra Zeman, lograron determinar que el anillo habría sido sustraído en la ciudad de Santiago del Estero, en algún momento entre el lugar del siniestro y el traslado del cuerpo a la morgue. En ese sentido, señalaron que el productor habría llegado a la capital provincial con su alianza colocada, aunque en la morgue se les entregó un anillo distinto.

Cómo fue el siniestro vial

El hecho ocurrió sobre una ruta provincial de Santiago del Estero. En el vehículo viajaban junto a Ruatta, Luis Alberto Beltramo, de 72 años, quien ocupaba el asiento delantero, y Néstor Carlos Combo, de 69, que se encontraba en la parte trasera. Ambos sobrevivieron al accidente.

Según el testimonio de Combo, el conductor se descompuso mientras manejaba, se desvió de su carril y no respondió a los llamados de sus acompañantes. La camioneta salió de la calzada, cruzó la banquina e impactó contra un quebracho colorado ubicado a unos 15 metros del camino, lo que provocó la muerte inmediata del productor.