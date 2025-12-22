Santiago del Estero: murió en un siniestro vial y su familia denunció el robo de algo invaluable
Rubén Juan Ruatta falleció mientras repartía cajas navideñas para sus empleados en Santiago del Estero.
El productor ganadero Rubén Juan Ruatta murió tras protagonizar un siniestro vial fatal en Santiago del Estero mientras transportaba cajas navideñas. En las horas posteriores al hecho, su familia denunció que no le entregaron la alianza de matrimonio que la víctima llevaba puesta al momento de fallecer y pide que la devuelvan.
El hombre de 58 años conducía una camioneta Toyota Hilux gris y viajaba acompañado por otras dos personas, ambas oriundas de la provincia de Córdoba. De acuerdo con los primeros testimonios, el productor comenzó a sentirse mal durante el trayecto, perdió el control del vehículo y chocó, lo que le provocó la muerte en el acto.
El reclamo de la familia
Tras fatídico hecho, Natalí Ruatta, hija de la víctima, difundió un video a través de sus redes sociales en el que denunció que la alianza de su padre no fue entregada a la familia por las autoridades. Según indicó, el anillo tenía un alto valor sentimental y llevaba grabado en su interior el nombre de su madre, Rosana, junto con la fecha 20-04-96, correspondiente al día del casamiento.
En ese marco, la joven solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar la joya y aclaró que el reclamo no responde a una cuestión económica. La familia manifestó que incluso estaría dispuesta a recomprar la alianza con el único objetivo de recuperarla.
Según el seguimiento realizado por la familia junto a su abogada, Sandra Zeman, lograron determinar que el anillo habría sido sustraído en la ciudad de Santiago del Estero, en algún momento entre el lugar del siniestro y el traslado del cuerpo a la morgue. En ese sentido, señalaron que el productor habría llegado a la capital provincial con su alianza colocada, aunque en la morgue se les entregó un anillo distinto.
Cómo fue el siniestro vial
El hecho ocurrió sobre una ruta provincial de Santiago del Estero. En el vehículo viajaban junto a Ruatta, Luis Alberto Beltramo, de 72 años, quien ocupaba el asiento delantero, y Néstor Carlos Combo, de 69, que se encontraba en la parte trasera. Ambos sobrevivieron al accidente.
Según el testimonio de Combo, el conductor se descompuso mientras manejaba, se desvió de su carril y no respondió a los llamados de sus acompañantes. La camioneta salió de la calzada, cruzó la banquina e impactó contra un quebracho colorado ubicado a unos 15 metros del camino, lo que provocó la muerte inmediata del productor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario