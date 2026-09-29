La actividad industrial también cayó en agosto y sigue en picada

Desde CEU-UIA indicaron que esos guarismos negativos se explican por el deterioro de la demanda interna, el menor ritmo de inversión productiva y "un bajo dinamismo de la obra pública de los últimos años”.

Los sectores con mayores retrocesos

De acuerdo al informe presentado por los industriales, los siguientes son los rubros más afectados por la crisis socioeconómica:

Maquinaria y equipo e instrumentos eléctricos

En julio sufrieron caídas del 26,7% y 31,4% interanual respectivamente, representando la mayor incidencia negativa sobre el nivel general. En el acumulado del año, la fabricación de bienes de capital arrastra una baja del 5%.

Bienes durables y semidurables

Acumulan una contracción del 21% interanual en los primeros siete meses de 2026, impulsada por la menor fabricación de electrodomésticos, equipos informáticos y de telecomunicaciones.

Textil, prendas de vestir y calzado

La producción de indumentaria y calzado cayó un 15,9% en julio, sumando un descenso del 14% en el año, afectada por el retraimiento del consumo interno y una mayor presencia de productos importados. Por su parte, el sector textil retrocedió un 13,0% en julio y acumula una merma del 22,6% en 2026.

Construcción

Los indicadores adelantados de agosto mostraron contracciones mensuales en los despachos de cemento (-5,1%) y en el Índice Construya (-3,1%). En lo que va del año, los despachos de cemento se encuentran un 26% por debajo de los niveles de 2022.

Los sectores que amortiguan la baja

A pesar del rendimiento negativo generalizado, algunas actividades lograron operar como amortiguadores de la caída general, como el petróleo, el agro y la industria automotriz:}

Vaca Muerta motoriza el promedio de la actividad industrial.

Petróleo

Impulsada por la actividad en Vaca Muerta, la refinación de petróleo creció un 8,1% interanual en julio y acumula una suba del 9,8% en los primeros siete meses.

Molienda de oleaginosas

Presentó un desempeño favorable en agosto con un incremento mensual del 8,6% y un crecimiento acumulado del 3,6% frente a 2025, beneficiada por los volúmenes de la cosecha.

Producción automotriz

Luego de dos meses de caídas consecutivas, la fabricación de automóviles mostró en agosto una recuperación mensual del 6,3%, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses se mantiene un 17% por debajo de 2025.

Consumo masivo de primera necesidad