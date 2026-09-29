La actividad industrial también cayó en agosto y sigue en picada
El “industricidio” auspiciado por la gestión de Javier Milei sigue su curso y en agosto también marcó un fuerte retroceso.
La actividad industrial sigue cayendo mes tras mes, como lo demuestran datos oficiales y extraoficiales, y desde el Gobierno Nacional continúan pregonando lo contrario; el “industricidio” del que tanto se habla parece ser un objetivo más que una consecuencia inesperada de las políticas anarcocapitalistas.
Hace pocos días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicaba el informe denominado “Índice de producción industrial manufacturero” correspondiente a julio pasado, dando cuenta de una variación negativa de 5,0% respecto al mes anterior.
En cuanto al acumulado enero-julio, la disminución fue de 2,6% respecto a igual período del año pasado, y una caída de 4,9% respecto a julio de 2025, informaba el Indec; derrumbe que ahora fue ratificado para agosto por la Unión Industrial Argentina (UIA).
La UIA en estado de alerta
En efecto, el último reporte del Centro de Estudios de la UIA muestra que, en agosto, la actividad industrial siguió cayendo a razón de 0,3% frente a julio y 5,7% interanual, marcando un acumulando negativo en lo que va del 2026, según estimó preliminarmente.
En los primeros ocho meses del año, la industria acumuló un retroceso del 3,0% frente al mismo período de 2025 y se sitúa un 11% por debajo de los volúmenes alcanzados en 2022 y 2023.
Desde CEU-UIA indicaron que esos guarismos negativos se explican por el deterioro de la demanda interna, el menor ritmo de inversión productiva y "un bajo dinamismo de la obra pública de los últimos años”.
Los sectores con mayores retrocesos
De acuerdo al informe presentado por los industriales, los siguientes son los rubros más afectados por la crisis socioeconómica:
Maquinaria y equipo e instrumentos eléctricos
En julio sufrieron caídas del 26,7% y 31,4% interanual respectivamente, representando la mayor incidencia negativa sobre el nivel general. En el acumulado del año, la fabricación de bienes de capital arrastra una baja del 5%.
Bienes durables y semidurables
- Acumulan una contracción del 21% interanual en los primeros siete meses de 2026, impulsada por la menor fabricación de electrodomésticos, equipos informáticos y de telecomunicaciones.
Textil, prendas de vestir y calzado
- La producción de indumentaria y calzado cayó un 15,9% en julio, sumando un descenso del 14% en el año, afectada por el retraimiento del consumo interno y una mayor presencia de productos importados. Por su parte, el sector textil retrocedió un 13,0% en julio y acumula una merma del 22,6% en 2026.
Construcción
Los indicadores adelantados de agosto mostraron contracciones mensuales en los despachos de cemento (-5,1%) y en el Índice Construya (-3,1%). En lo que va del año, los despachos de cemento se encuentran un 26% por debajo de los niveles de 2022.
Los sectores que amortiguan la baja
A pesar del rendimiento negativo generalizado, algunas actividades lograron operar como amortiguadores de la caída general, como el petróleo, el agro y la industria automotriz:}
Petróleo
- Impulsada por la actividad en Vaca Muerta, la refinación de petróleo creció un 8,1% interanual en julio y acumula una suba del 9,8% en los primeros siete meses.
Molienda de oleaginosas
- Presentó un desempeño favorable en agosto con un incremento mensual del 8,6% y un crecimiento acumulado del 3,6% frente a 2025, beneficiada por los volúmenes de la cosecha.
Producción automotriz
- Luego de dos meses de caídas consecutivas, la fabricación de automóviles mostró en agosto una recuperación mensual del 6,3%, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses se mantiene un 17% por debajo de 2025.
Consumo masivo de primera necesidad
- Fue el único bloque con saldo acumulado positivo (+1,1%), apalancado por rubros específicos como productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, e imprenta/edición.
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