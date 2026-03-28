La casta eran los empleados de comercio: los salarios de los mercantiles perdieron un 40%
El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores sufre una caída histórica. Un análisis revela el deterioro económico de los empleados de comercio.
La crisis económica golpea fuertemente a los trabajadores. Un reciente análisis demostró que el salario bruto real de los empleados de comercio sufrió una caída cercana al 40% en los últimos once años. Esta preocupante pérdida de poder adquisitivo expone las consecuencias del ajuste y la sostenida inflación.
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El ocaso del salario en números concretos
La periodista Rosalía Costantino compartió un lapidario gráfico elaborado por el economista Fernando Marull, donde se observa la drástica caída de los salarios del sector. "A pesos de hoy, el salario en bruto (sin descuentos patronales) era en enero 2015 de $2.250.000", detalló Costantino. Sin embargo, la realidad actual contrasta duramente con esa cifra.
Para abril de 2026, incluso contemplando la reciente suba del 2% acordada en paritarias y el bono adicional, el haber bruto apenas llegará a $1.452.000, lo que se traduce en aproximadamente $1.200.000 de bolsillo. "En 11 años, recortaron el salario de un trabajador de comercio casi un 40%", subrayó la analista sobre este desplome histórico.
La inflación reprimida y el impacto en los empleados de comercio
Esta severa licuación de ingresos significa que, con el dinero de hoy, un trabajador puede adquirir un 40% menos de bienes o servicios que en el año 2015. Además, la analista advierte que la pérdida real en la calidad de vida podría ser aún mayor debido al enorme peso actual que tienen las tarifas de servicios públicos, un factor que el índice del INDEC no refleja por completo.
Desde un enfoque heterodoxo, Costantino explicó que la inflación no es exclusivamente un fenómeno monetario, sino que también involucra la puja distributiva de precios y el vital componente cambiario. Según la periodista, la administración de Javier Milei ataca estas tres variables para intentar contener los precios, manteniendo una especie de "inflación reprimida" a costa de hundir los ingresos y el consumo interno.
"El problema que tienen es que creen que pueden reprimir el salario eternamente", concluyó en su análisis, cuestionando fuertemente la falta de un plan de contención para cuando los sueldos deban recomponerse de manera ineludible en el futuro.
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