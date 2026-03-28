La casta eran los empleados de comercio: los salarios de los mercantiles perdieron un 40%

empleado de comercio Los empleados de comercio tienen un aumento.

Desde un enfoque heterodoxo, Costantino explicó que la inflación no es exclusivamente un fenómeno monetario, sino que también involucra la puja distributiva de precios y el vital componente cambiario. Según la periodista, la administración de Javier Milei ataca estas tres variables para intentar contener los precios, manteniendo una especie de "inflación reprimida" a costa de hundir los ingresos y el consumo interno.

"El problema que tienen es que creen que pueden reprimir el salario eternamente", concluyó en su análisis, cuestionando fuertemente la falta de un plan de contención para cuando los sueldos deban recomponerse de manera ineludible en el futuro.