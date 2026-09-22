Tres feriados por la visita del papa León XIV: uno confirmado y otros dos días en análisis

Lunes 9 (Nacional): La medida de alcance en todo el país regirá para el arranque fuerte de la agenda en Buenos Aires, que incluirá una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, una masiva misa en Palermo y actividades protocolares en la UCA y la Catedral Metropolitana.

Martes 10 (Córdoba): El foco se trasladará al interior. El Gobierno evalúa un esquema provincial para facilitar el operativo de seguridad y la movilización en torno a la misa que el Papa encabezará a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar, previo a su regreso por la tarde a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.