Tres feriados por la visita del papa León XIV: uno confirmado y otros dos días en análisis
Tras el feriado nacional para el lunes 9 a nivel país, las negociaciones entre el Gobierno y la Iglesia analizan replicar la medida de forma provincial.
La confirmación del feriado nacional para el lunes 9 de noviembre —jornada inaugural de la visita del papa León XVI en Buenos Aires— abrió la puerta a una reconfiguración total del calendario laboral y administrativo durante la histórica gira del Sumo Pontífice.
Tras la cumbre encabezada este martes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a autoridades de la Conferencia Episcopal, cobró fuerza la posibilidad de estructurar un esquema de tres feriados escalonados que acompañen el recorrido federal del Papa.
De acuerdo con el borrador que se termina de pulir entre el Ejecutivo y las distintas jurisdicciones, la medida se replicaría de manera territorial según el impacto de cada escala: tras la paralización general del lunes en todo el país, el esquema continuaría el martes 10 con un feriado o asueto circunscrito a la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 con una medida de idénticas características en el territorio bonaerense, garantizando el ordenamiento logístico en cada distrito.
Cómo se compone el mapa de los feriados según la agenda del papa León XIV
La atomización de las medidas de descanso responde directamente a la masividad y a los puntos geográficos críticos que pisará el líder de la Iglesia Católica entre el 8 y el 11 de noviembre, evitando así un feriado nacional prolongado que paralice la economía durante cuatro jornadas completas.
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Lunes 9 (Nacional): La medida de alcance en todo el país regirá para el arranque fuerte de la agenda en Buenos Aires, que incluirá una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, una masiva misa en Palermo y actividades protocolares en la UCA y la Catedral Metropolitana.
Martes 10 (Córdoba): El foco se trasladará al interior. El Gobierno evalúa un esquema provincial para facilitar el operativo de seguridad y la movilización en torno a la misa que el Papa encabezará a las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar, previo a su regreso por la tarde a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.
Miércoles 11 (Provincia de Buenos Aires): El cierre de la gira contempla el hito más convocante del viaje. El traslado hacia la Basílica de Luján, donde se espera la mayor concentración de fieles de todo el país, fundamenta la necesidad de un asueto o feriado exclusivo para el territorio bonaerense que descomprima el tránsito y libere recursos humanos para el megaoperativo federal de 120 horas dispuesto por el Ministerio de Seguridad.
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