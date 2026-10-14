La Ciudad presentó un plan para cancelar deudas de ABL y Patentes en 12 cuotas y con quita de intereses

Plan de pagos

La nueva moratoria establece dos alternativas para regularizar las obligaciones pendientes, con diferentes beneficios sobre los intereses resarcitorios.

La primera opción es cancelar la deuda al contado, modalidad que permite acceder a una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. Esto significa que el contribuyente deberá abonar el capital adeudado, pero no los intereses por atraso comprendidos en el beneficio.

La segunda alternativa es financiar la deuda en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de los intereses resarcitorios y sin intereses adicionales de financiación.

En ambos casos, los pagos deberán realizarse mediante débito automático desde una cuenta bancaria.

La diferencia entre ambas modalidades permite elegir entre obtener la mayor reducción posible de la deuda mediante el pago inmediato o distribuir el compromiso a lo largo de un año.

Cómo adherirse al plan de pagos

La adhesión se realiza de manera completamente online a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.