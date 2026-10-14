La Ciudad presentó un plan para cancelar deudas de ABL y Patentes en 12 cuotas y con quita de intereses
A quienes opten por pagar en una sola cuota la Ciudad les condonará el 100% de los intereses. Quienes lo hagan en 12 cuotas tendrán una quita del 50%.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un nuevo plan de facilidades de pago para contribuyentes que tengan deudas de ABL y patentes, con descuentos de hasta el 100% sobre los intereses acumulados y la posibilidad de cancelar las obligaciones en hasta 12 cuotas sin interés de financiación. La medida comenzará a regir este jueves 15 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
La iniciativa, implementada a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), apunta a facilitar la regularización de deudas tributarias de familias y propietarios de vehículos e inmuebles radicados en la Ciudad. El beneficio alcanza a obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que todavía se encuentren en instancia administrativa.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el programa como una nueva herramienta de alivio fiscal para la clase media. "Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día", sostuvo.
"Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante", agregó el mandatario porteño.
El plan contempla un límite de 5.940.000 de pesos de deuda original por partida o dominio y por impuesto, sin incluir los intereses acumulados. De esta manera, quienes cumplan las condiciones podrán acceder a una reducción de los recargos por mora, según la modalidad de cancelación que elijan.
Plan de pagos
La nueva moratoria establece dos alternativas para regularizar las obligaciones pendientes, con diferentes beneficios sobre los intereses resarcitorios.
La primera opción es cancelar la deuda al contado, modalidad que permite acceder a una condonación del 100% de los intereses resarcitorios. Esto significa que el contribuyente deberá abonar el capital adeudado, pero no los intereses por atraso comprendidos en el beneficio.
La segunda alternativa es financiar la deuda en hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de los intereses resarcitorios y sin intereses adicionales de financiación.
En ambos casos, los pagos deberán realizarse mediante débito automático desde una cuenta bancaria.
La diferencia entre ambas modalidades permite elegir entre obtener la mayor reducción posible de la deuda mediante el pago inmediato o distribuir el compromiso a lo largo de un año.
Cómo adherirse al plan de pagos
La adhesión se realiza de manera completamente online a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
- Ingresar al sitio de AGIP (www.agip.gob.ar) y seleccionar la opción "Plan de Facilidades" dentro del Portal del Contribuyente.
- Seleccionar el impuesto. Elegir si se desea regularizar una deuda de ABL o de patentes.
- Revisar los importes pendientes. El sistema permitirá consultar las obligaciones incluidas y seleccionar la modalidad de cancelación.
- Elegir la forma de pago. Optar entre el pago al contado, con condonación total de intereses, o el financiamiento de hasta 12 cuotas, con una reducción del 50% de esos recargos.
- Informar el CBU. Cargar los datos de la cuenta bancaria desde la cual se debitarán los pagos.
- Confirmar la adhesión. Validar los datos y completar la solicitud. Para finalizar el trámite, será necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario