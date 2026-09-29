La Ciudad ya muestra la película que Milei y Caputo se resisten a ver: la actividad cayó y entró en recesión
La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires cayó por segundo trimestre consecutivo y entró así en recesión técnica a pesar del relato de Milei y Caputo.
A contramano del maltrecho relato que Javier Milei y Luis Caputo intentan sostener a toda costa, los datos duros relevados en la Ciudad de Buenos Aires ya evidencian lo que en la Casa Rosada se niegan a aceptar: la economía entró en recesión técnica.
Así lo dejó en evidencia el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires (Idecba) sobre la evolución del Producto Geográfico Bruto (PGB) porteño que acumuló dos bajas trimestrales consecutivas en sus mediciones desestacionalizadas y quedó apenas 0,3% por encima de un año atrás, con comercio e industria entre las ramas más afectadas. De esta manera la economía porteña entró en recesión técnica
De acuerdo con el relevamiento del Idecba, el segundo trimestre de 2026 cerró con una contracción de 0,2% frente a los primeros tres meses del año.
La confirmación del recesión técnica en la economía porteña adquiere todavía más peso en momentos en que se baraja que este fenómeno también se verifique a nivel nacional a pesar del relato libertario.
La caída no solo se verifica en la serie desestacionalizada sino también en la de tendencia-ciclo que suelen destacar en Casa Rosada para minimizar los guarismos que le son adversos.
El dato que marca el ingreso de la Ciudad en una recesión técnica surge de la comparación entre períodos consecutivos y con ajuste estacional. El PGB había registrado una contracción de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y volvió a caer 0,2% en el segundo. De esta manera, acumula dos períodos consecutivos de retroceso.
La caída del segundo trimestre se produjo pese a que, en la comparación interanual, la actividad económica todavía mostró una variación positiva de 0,3%. El acumulado del primer semestre también permaneció en terreno positivo, con un crecimiento de 0,6% frente al mismo período de 2025.
El contraste refleja el proceso de desaceleración que atraviesa la economía porteña: después de crecer 5,9% interanual en el segundo trimestre de 2025, la expansión bajó al 4,4% en el tercero, al 2,9% en el cuarto y al 0,8% en el primero de 2026, hasta llegar al 0,3% del último trimestre.
Los datos del Idecba demuestran que el deterioro no fue homogéneo entre las distintas ramas de actividad. Uno de los principales retrocesos se registró en el comercio, que cayó 2,2% interanual durante el segundo trimestre.
La industria manufacturera tampoco logró escapar del escenario negativo: registró una contracción interanual de 1,8%, explicada principalmente por el desempeño de la fabricación de prendas de vestir y de productos químicos, caucho y plástico.
También terminaron con variaciones negativas los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, que retrocedieron 0,7%, y los servicios comunitarios, sociales y personales, con una baja del 3,3%.
Entre las actividades que lograron sostener el nivel de producción se destacó la intermediación financiera, con una expansión interanual de 7,7%. El transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 0,9%, mientras que la construcción creció 0,3% y hotelería y restaurantes, 0,8%.
La suba de la intermediación financiera no alcanzó sin embargo a contrarrestar la baja de los otros sectores. El impulso en ese rubro provino de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes y sociedades de bolsa y las entidades bancarias y no bancarias.
El informe del Idecba también advirtió que tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo muestran la desaceleración de la actividad económica que comenzó durante el tercer trimestre de 2025.
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