La Ciudad ya muestra la película que Milei y Caputo se resisten a ver: la actividad cayó y entró en recesión

El dato que marca el ingreso de la Ciudad en una recesión técnica surge de la comparación entre períodos consecutivos y con ajuste estacional. El PGB había registrado una contracción de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y volvió a caer 0,2% en el segundo. De esta manera, acumula dos períodos consecutivos de retroceso.

La caída del segundo trimestre se produjo pese a que, en la comparación interanual, la actividad económica todavía mostró una variación positiva de 0,3%. El acumulado del primer semestre también permaneció en terreno positivo, con un crecimiento de 0,6% frente al mismo período de 2025.

El contraste refleja el proceso de desaceleración que atraviesa la economía porteña: después de crecer 5,9% interanual en el segundo trimestre de 2025, la expansión bajó al 4,4% en el tercero, al 2,9% en el cuarto y al 0,8% en el primero de 2026, hasta llegar al 0,3% del último trimestre.

Los datos del Idecba demuestran que el deterioro no fue homogéneo entre las distintas ramas de actividad. Uno de los principales retrocesos se registró en el comercio, que cayó 2,2% interanual durante el segundo trimestre.

La industria manufacturera tampoco logró escapar del escenario negativo: registró una contracción interanual de 1,8%, explicada principalmente por el desempeño de la fabricación de prendas de vestir y de productos químicos, caucho y plástico.

También terminaron con variaciones negativas los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, que retrocedieron 0,7%, y los servicios comunitarios, sociales y personales, con una baja del 3,3%.

Javier Milei y Luis Caputo

Entre las actividades que lograron sostener el nivel de producción se destacó la intermediación financiera, con una expansión interanual de 7,7%. El transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 0,9%, mientras que la construcción creció 0,3% y hotelería y restaurantes, 0,8%.

La suba de la intermediación financiera no alcanzó sin embargo a contrarrestar la baja de los otros sectores. El impulso en ese rubro provino de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes y sociedades de bolsa y las entidades bancarias y no bancarias.

El informe del Idecba también advirtió que tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo muestran la desaceleración de la actividad económica que comenzó durante el tercer trimestre de 2025.

Informe completo: