Índice Milanesa con Papas Fritas: el salario porteño alcanza para comprar 14,5 platos menos con Javier Milei

El derrumbe también se evidenció en los puestos de trabajo formales. Los datos del SIPA confirmaron la pérdida de 354.128 empleos asalariados registrados en todo el país, concentrando la CABA una baja de 44.955 puestos en el sector privado, consolidándose como la segunda jurisdicción del país con mayor destrucción de empleo, solo superada por la provincia de Buenos Aires.