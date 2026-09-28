Índice Milanesa con Papas Fritas: el salario porteño alcanza para comprar 14,5 platos menos con Javier Milei
El poder adquisitivo del salario en la Ciudad de Buenos Aires tocó su piso histórico frente al tradicional plato porteño desde la asunción de Javier Milei.
Luego de dos trimestres de caída en la actividad económica, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) entró en recesión. El impacto del ajuste impulsado por Javier Milei se refleja en el último reporte del Índice Milanesa con Papas Fritas, un salario promedio alcanzó para comprar apenas 97,8 platos en el mes de junio.
Menos platos en la mesa: el desplome del salario frente a la milanesa
El particular índice, que traduce el salario real a una unidad concreta cruzando datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires (IDECBA), arrojó cifras contundentes sobre el deterioro económico:
- 14,5 platos menos: frente a junio de 2023 (último mes comparable de la gestión anterior), el poder adquisitivo cayó un -12,9%. Mientras el precio del plato tradicional se multiplicó por 7,9 en ese lapso (pasando de $3.293 a $26.014), el salario promedio apenas lo hizo por 6,9 (de $369.746 a $2.542.943).
- Caída semestral: en el promedio del primer semestre de 2026, el retroceso fue aún más fuerte, con 21,1 milanesas menos por mes en comparación al mismo período de 2023, lo que representa una baja del -16,0%.
- El peor de la serie: si se contrasta el nivel actual con el pico registrado en junio de 2017 (cuando el sueldo alcanzaba para 160,2 platos), el poder de compra se desplomó un histórico -39,0%.
Menos cubiertos vendidos, cierre de empresas y crisis en el sector gastronómico
La pérdida del poder adquisitivo de los comensales impactó de lleno en los números de la industria gastronómica porteña. El índice de volumen físico de restaurantes tradicionales elaborado por el IDECBA registró que se vendió un -21,2% menos de cubiertos respecto a junio de 2023, y que la merma acumulada frente a noviembre del mismo año alcanza un severo -29,0%.
Este panorama recesivo va de la mano con una preocupante contracción del tejido productivo a nivel nacional. Según registros de la SRT, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la cantidad de empleadores cayó en 31.342 unidades productivas (-6,1%), de las cuales 3.138 corresponden a firmas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
El derrumbe también se evidenció en los puestos de trabajo formales. Los datos del SIPA confirmaron la pérdida de 354.128 empleos asalariados registrados en todo el país, concentrando la CABA una baja de 44.955 puestos en el sector privado, consolidándose como la segunda jurisdicción del país con mayor destrucción de empleo, solo superada por la provincia de Buenos Aires.
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