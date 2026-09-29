Organizan una conferencia en CABA para debatir sobre la encíclica del papa León XIV
El Club Político por la Convergencia Nacional y Popular llevará a cabo la conferencia titulada “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el papa León XIV”.
A pocos meses de la confirmación oficial de la visita del sumo pontífice a la Argentina, los espacios de debate político y social intensifican la agenda de reflexión. En este contexto, el Club Político por la Convergencia Nacional y Popular llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre a las 17:30 la conferencia titulada “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el papa León XIV”.
El encuentro se desarrollará en las instalaciones de la “Casa del Encuentro”, ubicada en la Avenida Rivadavia 1391 (1.° piso), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contará con la participación de destacados referentes de la política, la diplomacia y el ámbito social.
Un análisis centrado en la encíclica "Magnífica Humanidad"
La convocatoria surge como una respuesta directa al impacto generado por el reciente documento papal Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV centrada en la preservación de la persona humana frente a los vertiginosos desafíos de la era de la inteligencia artificial, la tecnología y las transformaciones globales del mundo contemporáneo.
Panel de expositores y ejes del debate:
El evento reunirá voces con trayectoria en la gestión pública, la diplomacia vaticana y el trabajo territorial, quienes abordarán el mensaje del Papa desde una perspectiva plural y comprometida con la realidad nacional y latinoamericana:
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Graciela Rosso: exdiputada nacional y exintendenta de Luján.
Mario Mazzitelli: referente del Partido Socialista Auténtico (PSA) en Unidad Socialista.
Eduardo Valdés: diputado nacional y ex embajador argentino ante la Santa Sede.
Nito Artaza: exsenador nacional, dirigente político y actor.
Padre Carlos Accaputo: referente principal de la Casa del Encuentro.
La presentación institucional estará a cargo de Alicia Marchionda, en tanto que la moderación del intercambio con el público y los panelistas será conducida por el periodista y dirigente político Alberto Moscardi, miembro del espacio organizador.
La entrada es abierta para todos aquellos interesados en profundizar sobre los ejes sociales, éticos y políticos que propone el pontificado actual de cara al acontecimiento histórico que vivirá el país en noviembre.
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