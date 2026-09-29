Organizan una conferencia en CABA para debatir sobre la encíclica del papa León XIV

Graciela Rosso: exdiputada nacional y exintendenta de Luján.

Mario Mazzitelli: referente del Partido Socialista Auténtico (PSA) en Unidad Socialista.

Eduardo Valdés: diputado nacional y ex embajador argentino ante la Santa Sede.

Nito Artaza: exsenador nacional, dirigente político y actor.

Padre Carlos Accaputo: referente principal de la Casa del Encuentro.

La presentación institucional estará a cargo de Alicia Marchionda, en tanto que la moderación del intercambio con el público y los panelistas será conducida por el periodista y dirigente político Alberto Moscardi, miembro del espacio organizador.

La entrada es abierta para todos aquellos interesados en profundizar sobre los ejes sociales, éticos y políticos que propone el pontificado actual de cara al acontecimiento histórico que vivirá el país en noviembre.