Dato mata relato: el consumo de las familias sigue en caída libre y en agosto se contrajo otro 1,1%

La desaceleración de la inflación resulta relevante para la evolución de los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales durante los últimos meses, esta comparación se realiza contra meses de 2025 en los que ya se había producido una recuperación de los niveles de ingresos tras el fuerte descenso de 2024.

Javier Milei y Luis Caputo

En este sentido, la continuidad del proceso de reducción de la inflación puede favorecer una recuperación de los ingresos de los hogares y, por esa vía, de su capacidad de consumo en los próximos meses.

Los movimientos del consumo y la actividad económica suelen mostrar una evolución similar. En 2024, esta relación se cumplió durante todo el período: el IC compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en todos los meses.

Durante 2025, ambos indicadores recuperaron niveles respecto de 2024, aunque a distintas velocidades y con algunas excepciones. En 2026, el último dato disponible del EMAE corresponde a junio. Ese mes, mientras el EMAE avanzó 2,7% interanual, el IC retrocedió 1,2%. Según la CAC, la heterogeneidad en el desempeño de los distintos sectores de actividad durante la actual recuperación ayuda a explicar esta diferencia entre la evolución de la actividad económica y el consumo de los hogares.

El rubro de "Indumentaria y calzado" mostró un crecimiento estimado de 4,9% interanual, con un aporte positivo de 0,3 puntos porcentuales al desempeño del índice general. De todas maneras, esta variación está influida por la comparación contra el bajo nivel de la serie en agosto de 2025, cuando había resultado 1,4% menor al mismo mes de 2024.

Por otro lado, "Transporte y vehículos" mostró una caída interanual de 11,4%, con un aporte negativo de 1,5 puntos porcentuales al índice general. La dinámica del rubro se explica nuevamente por el retroceso en el patentamiento de automóviles, que cayó 18,6% interanual.

"Recreación y cultura" registró una variación de -8,2% interanual, con una contribución de -0,7 puntos porcentuales a la caída del índice. El rubro volvió a mostrar una variación negativa y mantiene un desempeño irregular durante este año.

En cuanto a "Vivienda, alquileres y servicios públicos", mostró un crecimiento estimado de 4,8% interanual, con un aporte positivo de 0,9 puntos porcentuales al índice general. Nuevamente, el crecimiento de la demanda eléctrica explica buena parte del desempeño del rubro.

El resto de los rubros experimentó una caída interanual de 0,2% en agosto, aportando -0,1 puntos porcentuales a la variación negativa del índice general. El consumo en estos sectores se encuentra en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019, tomado como referencia previo a la pandemia.

Los bienes de consumo masivo, conocidos como FMCG por sus siglas en inglés (fast-moving consumer goods), mostraron una retracción interanual en julio, último dato disponible para este segmento. El consumo cayó 2,6% respecto del mismo mes de 2025. En la comparación intermensual desestacionalizada, en cambio, el índice se incrementó 4,2% respecto de junio, continuando con la dinámica oscilante mostrada durante el año.