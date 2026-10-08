La construcción, en caída libre: se derrumbó un 4,4% interanual en agosto 2026
El marginal rebote en la serie desestacionalizada de la construcción no alcanza para revertir la caída de uno de los sectores más golpeados por el modelo Milei.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en agosto la Construcción cayó un 4,4% interanual y registró un muy tímido avance de apenas 0,4% en la comparación desestacionalizada frente al mes anterior. Esta mejora marginal en la serie desestacionalizada borró dos meses consecutivos de contracciones muy fuertes cuando el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó en junio y julio 4,2% y 4,4% respectivamente.
De todos modos, el muy marginal rebote mes contra mes anterior fue insuficiente para revertir el deterioro del sector y la tendencia-ciclo volvió a deteriorarse, una señal de que el sector sigue sin consolidar una recuperación.
Con este dato, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 todavía se mantiene levemente positivo, con una suba de 0,8% frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el dato de fondo muestra una dinámica débil: la serie tendencia-ciclo volvió a caer en agosto, con una baja mensual de 1,1%.
Es decir, la actividad mostró una mejora marginal en el mes, pero sin señales claras de recuperación sostenida. El sector venía de un julio muy negativo, con caída mensual e interanual, y en agosto apenas logró estabilizarse en el margen.
Construcción: caída de los insumos
Los datos de consumo aparente de insumos para la construcción mostraron un panorama mayormente contractivo frente a agosto de 2025. Las únicas subas interanuales se observaron en “resto de insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un avance de 19,4%, y en placas de yeso, con una mejora de 1,2%.
En cambio, la mayoría de los insumos registró caídas. Las bajas más fuertes se dieron en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).
También retrocedieron ladrillos huecos (-9,7%), hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).
En el acumulado del año, el desempeño fue más heterogéneo. Subieron resto de insumos (+23,2%), pinturas para construcción (+8,6%), artículos sanitarios de cerámica (+4,5%), hierro redondo y aceros (+2,8%), placas de yeso (+0,9%) y hormigón elaborado (+0,8%).
Del otro lado, siguieron en terreno negativo yeso (-12,2%), asfalto (-10,4%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,5%), mosaicos graníticos y calcáreos (-6,4%), ladrillos huecos (-5,9%), cales (-5,8%) y cemento pórtland (-3,9%).
El informe del Indec también mostró que los puestos de trabajo registrados en la construcción volvieron a mostrar debilidad. En julio, último dato disponible, el empleo privado formal del sector cayó 0,3% interanual, hasta los 375.158 puestos.
En el acumulado enero-julio, el indicador apenas avanzó 0,1% contra el mismo período de 2025, lo que marca un virtual estancamiento del empleo registrado en la actividad.
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