La construcción, en caída libre: se derrumbó un 4,4% interanual en agosto 2026

En cambio, la mayoría de los insumos registró caídas. Las bajas más fuertes se dieron en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).

También retrocedieron ladrillos huecos (-9,7%), hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).

Fuente: Indec

En el acumulado del año, el desempeño fue más heterogéneo. Subieron resto de insumos (+23,2%), pinturas para construcción (+8,6%), artículos sanitarios de cerámica (+4,5%), hierro redondo y aceros (+2,8%), placas de yeso (+0,9%) y hormigón elaborado (+0,8%).

Del otro lado, siguieron en terreno negativo yeso (-12,2%), asfalto (-10,4%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,5%), mosaicos graníticos y calcáreos (-6,4%), ladrillos huecos (-5,9%), cales (-5,8%) y cemento pórtland (-3,9%).

El informe del Indec también mostró que los puestos de trabajo registrados en la construcción volvieron a mostrar debilidad. En julio, último dato disponible, el empleo privado formal del sector cayó 0,3% interanual, hasta los 375.158 puestos.

En el acumulado enero-julio, el indicador apenas avanzó 0,1% contra el mismo período de 2025, lo que marca un virtual estancamiento del empleo registrado en la actividad.

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