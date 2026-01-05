Quisieron robar en una obra en construcción y los albañiles se defendieron a ladrillazos

Sin embargo, al darse cuenta de la situación, los albañiles que estaban trabajando en la obra decidieron intervenir y frustrar el robo. Encondidos detrás de una pared y sin dejarse intimidar por los jóvenes delincuentes, optaron por defender a la víctima. Así fue como agarraron varios ladrillos que tenían a mano y comenzaron a arrojárselos a los motochorros.

En medio del ataque, el delincuente decidió desistir del robo y corrió para subirse nuevamente a la moto, donde lo aguardaba su cómplice. Ambos escaparon a gran velocidad. Durante la fuga, el ladrón efectuó varios disparos al aire y en dirección a los albañiles, quienes continuaron lanzando ladrillos hacia la calle.