Quisieron robar en una obra en construcción y los albañiles se defendieron a ladrillazos
Los motochorros fingieron ser repartidores de delivery e intentaron llevarse una moto, pero tuvieron que huir. Ocurrió en Virrey del Pino.
Un violento episodio de inseguridad se registró en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, donde dos motochorros se hicieron pasar por repartidores de delivery con la intención de robar una moto que estaba estacionada frente a una obra en construcción. Pese a ser amenazados con disparos, un grupo de albañiles logró frustrar el asalto arrojándoles ladrillos a los delincuentes.
El hecho quedó registrado en un video grabado por las cámaras de vigilancia del lugar. Si bien ocurrió durante la mañana del 31 de diciembre, las imágenes se viralizaron en las últimas horas.
Tal como se observa en las imágenes, los dos sospechosos llegaron al lugar a bordo de una moto blanca y negra. Simulaban ser repartidores e incluso uno de ellos llevaba puesta una mochila de delivery. Segundos antes, un joven acababa de frenar frente a la obra y había estacionado su motocicleta sobre la vereda, en el ingreso al predio.
En cuestión de segundos, la tranquilidad de la mañana en la previa de año nuevo se vio empañada por una escena de terror: el ladrón que viajaba como acompañante se bajó del rodado empuñando un arma y exigiéndole a un joven que entregara su moto. “¡Quedate ahí, quedate ahí!”, le gritó el motochorro al tiempo que le pedía el celular, dinero y otros objetos de valor.
Ante semejante amenaza, la víctima hizo caso y retrocedió unos metros, dejándole todas sus pertenencias.
Sin embargo, al darse cuenta de la situación, los albañiles que estaban trabajando en la obra decidieron intervenir y frustrar el robo. Encondidos detrás de una pared y sin dejarse intimidar por los jóvenes delincuentes, optaron por defender a la víctima. Así fue como agarraron varios ladrillos que tenían a mano y comenzaron a arrojárselos a los motochorros.
En medio del ataque, el delincuente decidió desistir del robo y corrió para subirse nuevamente a la moto, donde lo aguardaba su cómplice. Ambos escaparon a gran velocidad. Durante la fuga, el ladrón efectuó varios disparos al aire y en dirección a los albañiles, quienes continuaron lanzando ladrillos hacia la calle.
