La crisis opacó al verano: Mar del Plata tuvo su peor temporada de verano desde la pandemia

La última vez que Mar del Plata había tenido una temporada de verano tan "vacía" fue cuando el turismo se vio impactado por las restricciones al movimiento durante la pandemia de coronavirus: en el verano 2020/2021 llegaron 2.231.660 pasajeros, con sus barbijos y la necesidad de cambio de aire.

Alquileres vs. dueños en Mar del Plata

El ente de turismo de Mar del plata determinó que el 41,3% de los visitantes se alojaron en vivienda propia, lo que indica que los dueños de casa cumplieron con su ritual de visitar la costa.

También hubo un 32,6% que gastó en alquileres de casas o departamentos, y el 25,9% restante eligió hoteles y hosterías.

En cuanto a los medios de transporte, el 81,4% de los turistas llegó en autos particulares y el 13,8% lo hizo en micro, a razón de $ 50.000 el pasaje, en promedio.

Los porcentajes de pasajeros que gastaron en tren o avión fueron notablemente menores: sólo el 3,4% arribó a la estación Mar del Plata y el 1,5% restante se bajó en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, que en realidad queda en Camet.