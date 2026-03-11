La crisis opacó al verano: Mar del Plata tuvo su peor temporada de verano desde la pandemia
Entre el 1o de diciembre y el 28 de febrero ingresaron 3.141.427 personas a la ciudad de Mar del Plata. La temporada repuntó un poco durante Carnaval.
Miles de argentinos aprovecharon el tipo de cambio monetario para pasar sus vacaciones de verano en Brasil y ese éxodo se habría notado en Mar del Plata y otras localidades del mar argentino. Particularmente en La Feliz, el ente de turismo local informó que tuvo su peor temporada desde la pandemia de 2020.
Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de Mar del Plata informaron esta semana que entre el 1o de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 pasaron 3.141.427 personas por La Feliz, un 3,7% menos que la temporada de verano anterior.
Con ocupación promedio global del 50,7% durante toda la temporada, Mar del Plata tuvo un enero difícil ya que la cantidad de turistas bajó un 7,1% con respecto al primer mes de 2025.
Ya en diciembre de 2025 se había notado una merma del 2,1% en el turismo.
Las mediciones oficiales dan por terminado el verano en febrero, y justamente el fin de semana largo de Carnaval ayudó a salvar un poco los números: igual se registró una baja interanual de 0,7% en pasajeros.
La última vez que Mar del Plata había tenido una temporada de verano tan "vacía" fue cuando el turismo se vio impactado por las restricciones al movimiento durante la pandemia de coronavirus: en el verano 2020/2021 llegaron 2.231.660 pasajeros, con sus barbijos y la necesidad de cambio de aire.
Alquileres vs. dueños en Mar del Plata
El ente de turismo de Mar del plata determinó que el 41,3% de los visitantes se alojaron en vivienda propia, lo que indica que los dueños de casa cumplieron con su ritual de visitar la costa.
También hubo un 32,6% que gastó en alquileres de casas o departamentos, y el 25,9% restante eligió hoteles y hosterías.
En cuanto a los medios de transporte, el 81,4% de los turistas llegó en autos particulares y el 13,8% lo hizo en micro, a razón de $ 50.000 el pasaje, en promedio.
Los porcentajes de pasajeros que gastaron en tren o avión fueron notablemente menores: sólo el 3,4% arribó a la estación Mar del Plata y el 1,5% restante se bajó en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, que en realidad queda en Camet.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario