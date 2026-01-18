Verano 2026: turismo activo pero improvisado y estadías cortas

Chascomús promedió el 62%.

Mar del Plata se ubicó en torno al 60%.

La provincia de Buenos Aires recibió unos 3,6 millones de turistas, una cifra levemente inferior a la de 2025.

En el Norte, Tafí del Valle, San Javier y la Quebrada de Humahuaca superaron el 70% de ocupación.

Arranques lentos, pero con señales de repunte

Algunos destinos comenzaron la temporada con números más bajos, como Puerto Madryn, Posadas, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero. No obstante, los informes destacan signos claros de recuperación hacia la segunda quincena, apalancados en eventos, fines de semana largos y mejoras en la demanda.

El nuevo comportamiento del turista

El dato más contundente del verano es el cambio de hábito del viajero. La decisión tardía ya no es la excepción, sino la regla: muchas reservas se concretan el mismo día o con apenas horas de anticipación. Este patrón se repite en todo el país y responde a un turista que controla gastos, prioriza experiencias concretas y evita compromisos prolongados.

Esta lógica también impacta en la duración de las estadías. En destinos regionales y ciudades de paso predominan pernoctes de una o dos noches, mientras que en plazas consolidadas como Bariloche, Mar del Plata, Iguazú y Ushuaia el promedio se mantiene entre tres y cuatro noches. En el Norte y el Litoral, la estadía varía entre dos y cinco noches, según la oferta de termas, playas de río y actividades culturales.

Gasto turístico: prudencia, pero impacto real

Aunque el consumo es más medido, el impacto económico sigue siendo significativo. En gran parte del país, el gasto diario promedio se ubicó entre $95.000 y $100.000 por persona, con picos en destinos urbanos y de eventos como Entre Ríos, Chascomús y Santa Fe capital.

En los polos turísticos más fuertes, los valores se disparan:

Puerto Iguazú superó los $117.000 diarios por visitante.

Ushuaia alcanzó cifras cercanas a los $370.000, impulsadas por excursiones, navegación, gastronomía y el turismo de cruceros.

La contracara se observa en la provincia de Buenos Aires, donde los registros oficiales marcaron una caída interanual del 21% en la primera quincena, con un descenso aún más pronunciado en la Costa Atlántica, impactando de lleno en el consumo.