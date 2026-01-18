Verano 2026: turismo activo pero improvisado y estadías cortas
Un informe de la CAME muestra una temporada dispar pero activa, marcada por escapadas cortas, consumo medido y ocupación impulsada por eventos y fines de semana.
El verano 2026 expone un nuevo escenario para el turismo argentino. El inicio de la temporada no es uniforme: mientras algunos destinos alcanzan niveles muy altos de ocupación, otros avanzan con mayor lentitud. Sin embargo, hay un rasgo común en todo el país: la gente viaja, aunque lo hace con más cautela, menor anticipación y decisiones cada vez más cercanas a la fecha, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Lejos de un parate general, la actividad turística mantiene un ritmo sostenido, motorizado por una agenda cargada de festivales, competencias deportivas, ferias gastronómicas y propuestas culturales, que funcionan como disparadores clave. Allí donde se combinan eventos, buen clima y una oferta clara, la ocupación responde rápidamente, incluso en destinos que habían arrancado el verano con números moderados.
Ocupación: picos puntuales y fines de semana fuertes
Los datos de la primera quincena muestran una temporada que no se apoya en reservas anticipadas, sino en picos de ocupación asociados a agendas específicas y escapadas de fin de semana. En destinos con atractivos naturales consolidados, los porcentajes fueron altos y muy altos.
- Puerto Iguazú superó el 82%, con picos del 85% y más de 68.000 arribos.
- Ushuaia alcanzó el 88% en los primeros 15 días y proyecta un 83% para la segunda mitad del mes, impulsada por festivales, actividades al aire libre y el movimiento de cruceros.
- Mendoza capital y Bariloche rondaron el 80%.
- En Córdoba, Villa Carlos Paz llegó al 90%, mientras que Santa Rosa de Calamuchita trepó hasta el 95%.
Destinos de cercanía y ritmo intermedio
Un segundo grupo de plazas turísticas registró niveles medios, entre el 60% y el 75%, típicos del turismo de escapadas cortas.
- Chascomús promedió el 62%.
- Mar del Plata se ubicó en torno al 60%.
- La provincia de Buenos Aires recibió unos 3,6 millones de turistas, una cifra levemente inferior a la de 2025.
- En el Norte, Tafí del Valle, San Javier y la Quebrada de Humahuaca superaron el 70% de ocupación.
Arranques lentos, pero con señales de repunte
Algunos destinos comenzaron la temporada con números más bajos, como Puerto Madryn, Posadas, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero. No obstante, los informes destacan signos claros de recuperación hacia la segunda quincena, apalancados en eventos, fines de semana largos y mejoras en la demanda.
El nuevo comportamiento del turista
El dato más contundente del verano es el cambio de hábito del viajero. La decisión tardía ya no es la excepción, sino la regla: muchas reservas se concretan el mismo día o con apenas horas de anticipación. Este patrón se repite en todo el país y responde a un turista que controla gastos, prioriza experiencias concretas y evita compromisos prolongados.
Esta lógica también impacta en la duración de las estadías. En destinos regionales y ciudades de paso predominan pernoctes de una o dos noches, mientras que en plazas consolidadas como Bariloche, Mar del Plata, Iguazú y Ushuaia el promedio se mantiene entre tres y cuatro noches. En el Norte y el Litoral, la estadía varía entre dos y cinco noches, según la oferta de termas, playas de río y actividades culturales.
Gasto turístico: prudencia, pero impacto real
Aunque el consumo es más medido, el impacto económico sigue siendo significativo. En gran parte del país, el gasto diario promedio se ubicó entre $95.000 y $100.000 por persona, con picos en destinos urbanos y de eventos como Entre Ríos, Chascomús y Santa Fe capital.
En los polos turísticos más fuertes, los valores se disparan:
- Puerto Iguazú superó los $117.000 diarios por visitante.
- Ushuaia alcanzó cifras cercanas a los $370.000, impulsadas por excursiones, navegación, gastronomía y el turismo de cruceros.
La contracara se observa en la provincia de Buenos Aires, donde los registros oficiales marcaron una caída interanual del 21% en la primera quincena, con un descenso aún más pronunciado en la Costa Atlántica, impactando de lleno en el consumo.
