La disparada del precio del petróleo ya afecta también al turismo: las aerolíneas suben sus precios

Es que el combustible es uno de los principales costos que enfrentan las aerolíneas en sus operaciones. Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban entre 85 y 90 dólares por barril, subieron hasta situarse entre 150 y 200 dólares por barril en los últimos días, explicó la aerolínea de bandera de Nueva Zelanda, que añadió que suspendía sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.