La disparada del precio del petróleo ya afecta también al turismo: las aerolíneas suben sus precios
Ante la perspectiva de una prolongación de la guerra en Medio Oriente el precio del barril de petróleo llegó a negociarse a 120 dólares en el mercado de futuros y ya empiezan a sentirse los coletazos en la economía mundial.
La disparada del precio del barril de petróleo que provocó la avanzada militar lanzada por el tándem Trump-Netanyahu contra Irán ya se siente con fuerza en la economía mundial. Por caso Air New Zealand anunció este martes que aumentó todas sus tarifas debido a la guerra en Medio Oriente y que podría tomar nuevas medidas en materia de precios en las próximas semanas.
Es que el combustible es uno de los principales costos que enfrentan las aerolíneas en sus operaciones. Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban entre 85 y 90 dólares por barril, subieron hasta situarse entre 150 y 200 dólares por barril en los últimos días, explicó la aerolínea de bandera de Nueva Zelanda, que añadió que suspendía sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.
Air New Zealand confirmó así que aumentó las tarifas económicas del tramo en 5,92 dólares en las rutas nacionales, en 12 dólares en los servicios internacionales de corta distancia y en 50 dólares en los vuelos de larga distancia.
En la misma línea Cathay Pacific ya comenzó a aplicar recargos por combustible, como 72,90 dólares por trayecto en los vuelos entre Hong Kong y Europa y América del Norte. La aerolínea informó además que revisa los recargos mensualmente, teniendo en cuenta principalmente las fluctuaciones del combustible para aviones en lugar de los precios del petróleo, y que realizaba los ajustes oportunos.
En paralelo, Vietnam Airlines pidió a las autoridades locales que eliminen el impuesto medioambiental sobre el combustible para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. El gobierno vietnamita informó que los costos operativos de las aerolíneas de ese país aumentaron entre un 60% y un 70% debido al aumento de los precios del combustible para aviones y que los proveedores tienen dificultades para satisfacer la demanda de las aerolíneas.
