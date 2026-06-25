Economía renueva deuda en pesos y busca dólares para afrontar inminentes desembolsos

De manera que la colocación del AO28 será clave para conocer las alternativas de las que puede hacer uso el Palacio de Hacienda, que del bono con vencimiento en 2028 ya cuenta con US$1.632 millones, por lo que todavía restan US$368 millones hasta completar el cupo. El cupo del AO27 lo completó y recaudó US$2.000 millones.