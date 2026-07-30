La impronunciable cifra de 20 dígitos que dio Javier Milei para justificar la reforma en el Banco Central
Durante su mensaje grabado, el mandatario arrojó estadísticas sobre el derrotero inflacionario histórico del país que rápidamente generaron debate.
La cadena nacional emitida este jueves por el presidente Javier Milei no tardó en dejar tela para cortar, no solo por el contenido central del proyecto que busca prohibir y penalizar la emisión monetaria, sino por las hiperbólicas cifras económicas esgrimidas por el jefe de Estado para fustigar el historial de la autoridad monetaria.
Al justificar la necesidad de reformar de cuajo el funcionamiento del organismo y blindar su independencia, el mandatario recurrió a estadísticas de carácter astronómico para ilustrar el impacto de la desvalorización de la moneda a lo largo de las décadas.
Las cifras de la inflación, según Javier Milei
Frente a la pantalla y con un tono fiel a su estilo confrontativo, Milei desplegó números que desafían cualquier parámetro estadístico tradicional. "La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12.819.532.788.614.400%. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935", sentenció el mandatario en uno de los tramos más llamativos de su alocución.
En la misma línea, el titular del Ejecutivo focalizó sus críticas en los procesos económicos posteriores al fin de la convertibilidad en el inicio del nuevo milenio.
"Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%", completó Milei.
Los números presentados por la administración libertaria forman parte del relato con el que buscan blindar la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso, apuntando a clausurar de forma definitiva la posibilidad de que el Banco Central financie el déficit del Tesoro.
Sin embargo, la magnitud de las cifras planteadas —que nominalmente superan los doce mil billones de porcentaje— reabre el debate técnico sobre los métodos de cálculo a muy largo plazo, en un contexto donde el oficialismo insiste en señalar al diseño institucional de la entidad como el único responsable estructural de las crisis macroeconómicas argentinas del último siglo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario