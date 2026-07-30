La impronunciable cifra de 20 dígitos que dio Javier Milei para justificar la reforma en el Banco Central

Los números presentados por la administración libertaria forman parte del relato con el que buscan blindar la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso, apuntando a clausurar de forma definitiva la posibilidad de que el Banco Central financie el déficit del Tesoro.

Sin embargo, la magnitud de las cifras planteadas —que nominalmente superan los doce mil billones de porcentaje— reabre el debate técnico sobre los métodos de cálculo a muy largo plazo, en un contexto donde el oficialismo insiste en señalar al diseño institucional de la entidad como el único responsable estructural de las crisis macroeconómicas argentinas del último siglo.