Pauny entró en crisis por caída de ventas y apertura de importaciones

La compleja situación financiera que atraviesa Pauny se tradujo además en el incumplimiento de sus obligaciones salariales.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recordaron desde septiembre pasado Pauny redujo a solo tres días por semana (la fábrica no opera lunes y martes) las jornadas laborales y abona solo el 70% de los sueldos, conforme un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y el Gobierno cordobés.

La empresa tiene 450 trabajadores que enfrentan una fuerte incertidumbre de cara ala futuro. Ante este panorama, desde la UOM Seccional San Francisco (de la que depende la Delegación Las Varillas) elevaron un pedido urgente de audiencia ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba para intentar hallar soluciones ante un panorama que incluye también que Pauny no está cumpliendo con sus obligaciones respecto al pago de las contribuciones sociales.