Pauny entró en crisis por caída de ventas y apertura de importaciones
La compañía que ocupa un lugar de privilegio en la industria vinculda al campo acumula más de mil millones de pesos en cheques recahzados.
El modelo impulsado por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo ya provocaron el cierre de más de 35 mil empresas y la destrucción de más de 350 mil puestos de trabajo formales, la mayor parte de ellos en la industria. Ahora uno de los mayores fabricantes de maquinaria agrícola entró en crisis y podría bajara sus persianas de manera definitiva.
Se trata de Pauny, la compañía asentada en la localidad cordobesa de La Varillas, que atraviesa una dura situación financiera , acumula más de mil millones de pesos en cheques rechazados y adeuda salarios a sus trabajadores.
Pauny se congratulaba hasta no hace mucho tiempo de que "seis de cada 10 tractores en Argentina son Pauny". Si bien las autoridades de la empresa evitaron por el momento no brindaron detalles sobre las causas que llevaron a la crisis que atraviesan a nadie escapa que "la invasión" de tractores procedentes desde China está impactando de lleno en ek negocio y alterando el mercado argentino.
En el caso de Pauny, el último informe de patentamientos de maquinaria agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) es contundente: en los primeros nueve meses de este año se vendieron 316 tractores de esta marca, es decir 123 undades menos (un 28% menos) que los 439 del mismo período de 2025.
Segpun consignó Infocampo este jueves en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía acumula 146 cheques rechazados por 1.028,4 millones de pesos, que equivale a más de 600 mil dólares.
La compleja situación financiera que atraviesa Pauny se tradujo además en el incumplimiento de sus obligaciones salariales.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recordaron desde septiembre pasado Pauny redujo a solo tres días por semana (la fábrica no opera lunes y martes) las jornadas laborales y abona solo el 70% de los sueldos, conforme un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y el Gobierno cordobés.
La empresa tiene 450 trabajadores que enfrentan una fuerte incertidumbre de cara ala futuro. Ante este panorama, desde la UOM Seccional San Francisco (de la que depende la Delegación Las Varillas) elevaron un pedido urgente de audiencia ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba para intentar hallar soluciones ante un panorama que incluye también que Pauny no está cumpliendo con sus obligaciones respecto al pago de las contribuciones sociales.
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