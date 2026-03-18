Lujo para pocos: en febrero, la carne aumentó más de un 7% y se vuelve impagable para los argentinos

Durante febrero, la carne vacuna volvió a mostrar un marcado aumento y se ubicó entre los productos que más presionaron sobre el gasto de los hogares. Según datos del sector, los valores registraron una suba cercana al 7,4% en el mes, superando ampliamente la inflación promedio. Más allá del dato general, lo que sobresale es que los incrementos no se limitaron a los cortes más exclusivos, sino que también impactaron con fuerza en opciones de consumo habitual.