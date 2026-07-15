Golpe al bolsillo: nueva suba en los boletos de los colectivos que circulan por el AMBA

De 0 a 3 kilómetros (mínimo): 742,81 pesos.

De 3 a 6 kilómetros: 861,66 pesos.

De 6 a 12 kilómetros: 1.002,80 pesos.

De 12 a 27 kilómetros: 1.151,36 pesos.

Más de 27 kilómetros: 1.337,06 pesos.

Quienes utilicen plásticos sin registrar o sin declarar ante el sistema SUBE deberán afrontar valores sustancialmente más elevados en cada una de las secciones.

Las modificaciones rigen exclusivamente para las líneas nacionales con numeración que va desde el 1 hasta el 195 inclusive. En tanto, los colectivos de jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no sufren nuevos cambios, ya que sus tarifas se actualizaron a principios de julio, dejando el boleto mínimo en 820,99 pesos y 1.063,98 pesos, respectivamente.

Por su parte, el servicio de ferrocarriles del AMBA mantiene su propio esquema de subas graduales con horizonte hacia septiembre. Tras la última suba aplicada el pasado 1 de julio, el pasaje mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en 380 pesos, a la espera del próximo ajuste mensual programado para el 1 de agosto.