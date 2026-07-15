Golpe al bolsillo: nueva suba en los boletos de los colectivos que circulan por el AMBA
Javier Milei aplicó una nueva suba en los boletos de los colectivos por encima de la inflación y asesta un nuevo golpe a los presupuestos familiares.
Tal como estaba prevista, el gobierno de Javier Milei aplicó este miércoles una nueva suba en las tarifas que pagan los pasajeros de colectivos de jurisdicción nacional y asestó así un nuevo golpe a los presupuestos de las familias cuyos ingresos siguen perdiendo frente a la inflación.
Se trata de la tercera etaoa de las subas escalonadas dispuestas desde mayo pasado por la Secretaria de Transporte de la Nación y afecta a más de 100 líneas de jurisdicción nacional, particularmente a las que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo -comprendido para distancias de entre 0 y 3 kilómetros- pasó de costar 728,28 pesos a 742,81 pesos para todos aquellos usuarios que posean su tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre.
El último ajuste se había registrado el pasado 15 de junio, completando así el cronograma de subas mensuales consecutivas pautado por la cartera de Transporte para el tendido de jurisdicción nacional.
Tarifas de colectivos
A partir de hoy, la escala tarifaria para los pasajeros con SUBE nominalizada se abona de la siguiente manera:
- De 0 a 3 kilómetros (mínimo): 742,81 pesos.
- De 3 a 6 kilómetros: 861,66 pesos.
- De 6 a 12 kilómetros: 1.002,80 pesos.
- De 12 a 27 kilómetros: 1.151,36 pesos.
- Más de 27 kilómetros: 1.337,06 pesos.
Quienes utilicen plásticos sin registrar o sin declarar ante el sistema SUBE deberán afrontar valores sustancialmente más elevados en cada una de las secciones.
Las modificaciones rigen exclusivamente para las líneas nacionales con numeración que va desde el 1 hasta el 195 inclusive. En tanto, los colectivos de jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no sufren nuevos cambios, ya que sus tarifas se actualizaron a principios de julio, dejando el boleto mínimo en 820,99 pesos y 1.063,98 pesos, respectivamente.
Por su parte, el servicio de ferrocarriles del AMBA mantiene su propio esquema de subas graduales con horizonte hacia septiembre. Tras la última suba aplicada el pasado 1 de julio, el pasaje mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en 380 pesos, a la espera del próximo ajuste mensual programado para el 1 de agosto.
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