La inflación mayorista se aceleró en noviembre: qué fue lo que más aumentó
El INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor aumentó 1,6%.
El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% en noviembre de 2025 con respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 1,8% en los productos nacionales y la baja de 0,6% en los importados, según informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dentro de los denominados “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Productos refinados del petróleo” (0,41%), “Alimentos y bebidas” (0,30%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,21%); mientras que la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,55%).
En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios mayoristas tuvieron un incremento del 24,3%, mientras que, en los once meses de 2025, acumularon una variación de 23,2%.
Dentro de los productos nacionales, se destacaron los manufacturados, con una variación de 2,3% mensual, con algunas diferencias dentro del indicador. Por ejemplo, mientras que impresiones y reproducción de grabaciones lideró la suba con 4,3, los precios mayoristas de los quipos de radio y televisión tuvieron una variación positiva cercana al cero por ciento.
Entre los productos primarios que registraron un 0,3%, el costo del petróleo crudo y gas disminuyo 6,9%, y los productos pesqueros bajaron en promedio 3,9%. Solo hubo alzas de 4,4% en los productos agropecuarios.
La energía eléctrica exhibió en noviembre de 2025 un aumento de 1,5% a nivel mensual y subió un 20,5% con respecto al mismo del año anterior.
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,5% en los “Productos importados”.
Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los “Productos primarios” y la suba de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
