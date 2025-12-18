MinutoUno

La inflación mayorista se aceleró en noviembre: qué fue lo que más aumentó

Economía

El INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor aumentó 1,6%.

La inflación mayorista se aceleró en noviembre: qué fue lo que más aumentó

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% en noviembre de 2025 con respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 1,8% en los productos nacionales y la baja de 0,6% en los importados, según informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Dentro de los denominados “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Productos refinados del petróleo” (0,41%), “Alimentos y bebidas” (0,30%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,21%); mientras que la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,55%).

En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios mayoristas tuvieron un incremento del 24,3%, mientras que, en los once meses de 2025, acumularon una variación de 23,2%.

Dentro de los productos nacionales, se destacaron los manufacturados, con una variación de 2,3% mensual, con algunas diferencias dentro del indicador. Por ejemplo, mientras que impresiones y reproducción de grabaciones lideró la suba con 4,3, los precios mayoristas de los quipos de radio y televisión tuvieron una variación positiva cercana al cero por ciento.

Entre los productos primarios que registraron un 0,3%, el costo del petróleo crudo y gas disminuyo 6,9%, y los productos pesqueros bajaron en promedio 3,9%. Solo hubo alzas de 4,4% en los productos agropecuarios.

La energía eléctrica exhibió en noviembre de 2025 un aumento de 1,5% a nivel mensual y subió un 20,5% con respecto al mismo del año anterior.

inflacion mayorista noviembre indec

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los “Productos primarios” y la suba de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas