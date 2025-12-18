La inflación mayorista se aceleró en noviembre: qué fue lo que más aumentó

La energía eléctrica exhibió en noviembre de 2025 un aumento de 1,5% a nivel mensual y subió un 20,5% con respecto al mismo del año anterior.

inflacion mayorista noviembre indec

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los “Productos primarios” y la suba de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.