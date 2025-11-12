MinutoUno

Los salarios registrados perdieron un 1% de poder adquisitivo ante la inflación de septiembre

Economía

Mientras el ministro Luis Caputo habla de "formalizar" la economía argentina, los salarios públicos y privados subieron apenas 1,3% en el noveno mes del año.

Los salarios registrados perdieron un 1% de poder adquisitivo ante la inflación de septiembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este miércoles la idea de que el Gobierno quiere "formalizar" la actividad, sobre todo en materia laboral y tributaria. Mientras tanto, los salarios en el sector público y privado perdieron 1% de su poder adquisitivo en septiembre de este año.

Los registros de la evolución de salarios formales va un mes atrasado con respecto a los de la inflación, así que este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó sobre un aumento del 1,3% promedio durante septiembre, que tiene que compararse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente.

Teniendo en cuenta que la inflación de septiembre fue del 2,1%, según informó hace un mes el INDEC, entonces los salarios registrados perdieron un 1% de su poder adquisitivo.

salarios indec

La baja del salario real formal fue del 0,8% en septiembre, un gol en contra dado que en agosto había registrado un incremento del 0,5%.

El índice de salarios aumentó un 2,2% mensual, que es un promedio que se atribuye a las subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.

En la actualidad, el INDEC realiza sus mediciones considerando que el mercado laboral se divide en un 50,16% por el sector privado registrado, un 29,91% correspondiente al sector público y un 19,93% al sector privado no registrado, o informal.

Los salarios de los sectores "formales" de la economía tendieron a subir menos que los del mercado informal, que la mayoría de las veces tiene más relación con los reclamos por el impacto de la inflación en el costo de vida, y por lo atrasados de los montos percibidos.

Por ejemplo, la variación interanual en los salarios del sector informal fue del 120,2% mientras que en los primeros nueve meses de 2025 la suba acumulada fue del 77,0%.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas