Los salarios registrados perdieron un 1% de poder adquisitivo ante la inflación de septiembre

En la actualidad, el INDEC realiza sus mediciones considerando que el mercado laboral se divide en un 50,16% por el sector privado registrado, un 29,91% correspondiente al sector público y un 19,93% al sector privado no registrado, o informal.

Los salarios de los sectores "formales" de la economía tendieron a subir menos que los del mercado informal, que la mayoría de las veces tiene más relación con los reclamos por el impacto de la inflación en el costo de vida, y por lo atrasados de los montos percibidos.

Por ejemplo, la variación interanual en los salarios del sector informal fue del 120,2% mientras que en los primeros nueve meses de 2025 la suba acumulada fue del 77,0%.