La postal de una época: cerca de 1.500 personas hacen cola en Mar del Plata por 70 puestos de trabajo

Aumenta el desempleo en la Argentina.

Este grupo, denominado por el Indec como ocupados demandantes de empleo, representó el 17,8% de los trabajadores ocupados, frente al 15,2% registrado un año antes. En términos absolutos, aumentó de 46 mil a 61 mil personas en una ciudad con cerca de 680 mil habitantes.

A esos 61 mil trabajadores que buscan empleo se suman otros 34 mil desocupados, es decir un universo aproximado de 95 mil marplatenses que no tienen trabajo o que, aun estando ocupadas, buscan activamente otra oportunidad laboral. Más del 10% de la población total de Mar del Plata.