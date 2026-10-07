La postal de una época: cerca de 1.500 personas hacen cola en Mar del Plata por 70 puestos de trabajo
Mar del Plata se sumó a una de las postales más recurrentes de los últimos tiempos: las largas filas de personas en busca de un puesto de trabajo.
Mientras Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo buscan nuevas y originales maneras de sostener el cada vez más matrecho relato libertario, la realidad de la calle se encarga en desmentirlos una y otra vez. Como una auténtica postal de una época, las filas de miles de personas para conseguir un empleo se repiten cada vez más a lo largo y ancho de todo el país. Ahora fue el turno de Mar del Plata, una de las localidades que suele tener uno de los mayores índices de desempleo del país.
Desde las 23 del martes comenzó a formarse una fila en la zona de la nueva terminal de Mar del Plata que se extiende este miércoles por hasta ocho cuadras de personas que respondieron a una convocatoria laboral. Se calcula que al menos 1.500 personas acudieron para ocupar uno de los 70 puestos de trabajo que se abrieron, entre ellos jefa de sala, cajeros, administrativos, bartenders, acomodadores, personal de producción, técnicos y camareras.
La escena, cada vez más recurrente en la Argentina libertaria, reflejó la necesidad de encontrar una oportunidad laboral en un contexto marcado por el cierre de negocios y crisis económicas. Desde el inicio de la gestión Milei ya se perdieron cerca de 400 mil puestos de trabajo formales y tubieron que bajar sus persianas de manera definictiva más de 35 mil empresas, la mayor parte de ellas PyMEs.
Según consignó 0223 este miércoles "la situación laboral en Mar del Plata se ha ido agravando a lo largo de los meses y para muchos jóvenes la búsqueda se convirtió en una tarea cotidiana. Uno de los asistentes contó que busca empleo desde que cumplió la mayoría de edad: 'Hace un año que estoy tirando CV's, pero no consigo nada'".
La situación laboral en Mar del Plata no se limita a quienes están desempleados. Durante el segundo trimestre, alrededor de 61 mil personas en esa localidad balnearia tenían trabajo, pero buscaban activamente cambiar de empleo o sumar una segunda ocupación.
Este grupo, denominado por el Indec como ocupados demandantes de empleo, representó el 17,8% de los trabajadores ocupados, frente al 15,2% registrado un año antes. En términos absolutos, aumentó de 46 mil a 61 mil personas en una ciudad con cerca de 680 mil habitantes.
A esos 61 mil trabajadores que buscan empleo se suman otros 34 mil desocupados, es decir un universo aproximado de 95 mil marplatenses que no tienen trabajo o que, aun estando ocupadas, buscan activamente otra oportunidad laboral. Más del 10% de la población total de Mar del Plata.
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