La mora golpea con más fuerza a las microempresas y pymes y pone en riesgo la cadena de pagos

Empresas en situación irregular

Si se observa la cantidad de firmas en situación irregular, las pequeñas empresas también muestran las mayores dificultades. Entre las microempresas endeudadas, el 13,83% está en mora; entre las pequeñas, el 12,07%.

La tensión financiera se extiende a los trabajadores independientes: monotributistas y autónomos registran una mora del 11,67% en montos y del 15,16% en cantidad de deudores, más de 645.000 personas.

La radiografía del endeudamiento confirma que la crisis golpea con mayor fuerza a quienes sostienen la base del empleo y la producción en la Argentina. En tanto, la cadena de pagos está bajo presión y la recuperación, lejos de consolidarse, enfrenta obstáculos crecientes.

Sectores críticos

Crisis en el sector de la construcción.

El deterioro del crédito varía según la actividad económica, pero hay sectores particularmente golpeados:

Construcción: las microempresas exhiben una mora del 27,85% por monto y del 19,86% por cantidad de firmas. La contracción de la actividad y el freno de la obra pública profundizan la crisis en un sector intensivo en empleo.

las microempresas exhiben una mora del 27,85% por monto y del 19,86% por cantidad de firmas. La contracción de la actividad y el freno de la obra pública profundizan la crisis en un sector intensivo en empleo. Industria de bienes de consumo: la morosidad llega al 20,50%, en un contexto de mercado interno debilitado y costos operativos en alza.

la morosidad llega al 20,50%, en un contexto de mercado interno debilitado y costos operativos en alza. Comercio: los negocios de bienes esenciales muestran una mora del 19,75%, mientras que los de bienes de lujo alcanzan el 17%.

Refinanciación sin alivio

La recuperación crediticia después de una refinanciación también muestra señales preocupantes. Durante lo que va de 2026, el 42,3% de las pymes que reestructuraron sus compromisos volvió a caer en mora, frente a un 16,3% que logró mejorar su situación. Entre las grandes empresas, el panorama es incluso más adverso: el 49% empeoró su perfil crediticio tras refinanciar y solo el 10,9% logró una mejora.

La tensión también se refleja en los sistemas de garantías: la proporción de pymes en mora se triplicó en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en los últimos dos años y se duplicó en los Fondos de Garantías Públicos (FGCP) durante el primer semestre de 2026.

Cheques sin fondos y deterioro territorial

Otro indicador del deterioro financiero es la emisión de cheques sin fondos, que se triplicó en el último trimestre de 2025 entre empresas y personas físicas. El mapa territorial del endeudamiento muestra que las provincias con mayor dependencia de micro y pequeños emprendimientos son las más afectadas.

Santiago del Estero : 13,32%

: 13,32% Chaco : 12,28%

: 12,28% La Rioja : 11,74%

: 11,74% Chubut: 11,41%

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra apenas 2,4%, y Tierra del Fuego, 1,52%, en parte por la concentración de sedes centrales de grandes compañías.