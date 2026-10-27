La mora golpea con más fuerza a las microempresas y pymes y pone en riesgo la cadena de pagos
La morosidad en microempresas y pymes es muy superior a la de grandes compañías, comprometiendo la actividad en sectores clave y miles de puestos de trabajo en todo el país.
Un relevamiento de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) revela que las micro y pequeñas empresas enfrentan niveles de morosidad muy superiores a los de las grandes compañías.
La presión financiera compromete la cadena de pagos, la continuidad de los emprendimientos y miles de puestos de trabajo en todo el país, según el módulo para empresas del Mapa de la Deuda de APYME.
De acuerdo a ese informe, la morosidad por monto en las microempresas trepa al 17,73%, casi cinco veces más que en las firmas de mayor tamaño, donde apenas llega al 3,74%.
En efecto, la tasa de mora general de las empresas se ubica en 4,13%, pero ese promedio es engañoso: las grandes compañías concentran el 90,3% del crédito total del país (unos $74,01 billones), por lo que su bajo nivel de atraso “tira para abajo” el indicador global.
“El promedio general del 4% da una falsa sensación de normalidad porque las grandes empresas concentran nueve de cada diez pesos y tienen menores montos en mora”, advierten desde APYME, añadiendo que cuando una pyme no puede sostener sus deudas y cierra, “se destruyen fuentes de trabajo reales en todo el territorio nacional”.
Empresas en situación irregular
Si se observa la cantidad de firmas en situación irregular, las pequeñas empresas también muestran las mayores dificultades. Entre las microempresas endeudadas, el 13,83% está en mora; entre las pequeñas, el 12,07%.
La tensión financiera se extiende a los trabajadores independientes: monotributistas y autónomos registran una mora del 11,67% en montos y del 15,16% en cantidad de deudores, más de 645.000 personas.
La radiografía del endeudamiento confirma que la crisis golpea con mayor fuerza a quienes sostienen la base del empleo y la producción en la Argentina. En tanto, la cadena de pagos está bajo presión y la recuperación, lejos de consolidarse, enfrenta obstáculos crecientes.
Sectores críticos
El deterioro del crédito varía según la actividad económica, pero hay sectores particularmente golpeados:
- Construcción: las microempresas exhiben una mora del 27,85% por monto y del 19,86% por cantidad de firmas. La contracción de la actividad y el freno de la obra pública profundizan la crisis en un sector intensivo en empleo.
- Industria de bienes de consumo: la morosidad llega al 20,50%, en un contexto de mercado interno debilitado y costos operativos en alza.
- Comercio: los negocios de bienes esenciales muestran una mora del 19,75%, mientras que los de bienes de lujo alcanzan el 17%.
Refinanciación sin alivio
La recuperación crediticia después de una refinanciación también muestra señales preocupantes. Durante lo que va de 2026, el 42,3% de las pymes que reestructuraron sus compromisos volvió a caer en mora, frente a un 16,3% que logró mejorar su situación. Entre las grandes empresas, el panorama es incluso más adverso: el 49% empeoró su perfil crediticio tras refinanciar y solo el 10,9% logró una mejora.
La tensión también se refleja en los sistemas de garantías: la proporción de pymes en mora se triplicó en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en los últimos dos años y se duplicó en los Fondos de Garantías Públicos (FGCP) durante el primer semestre de 2026.
Cheques sin fondos y deterioro territorial
Otro indicador del deterioro financiero es la emisión de cheques sin fondos, que se triplicó en el último trimestre de 2025 entre empresas y personas físicas. El mapa territorial del endeudamiento muestra que las provincias con mayor dependencia de micro y pequeños emprendimientos son las más afectadas.
- Santiago del Estero: 13,32%
- Chaco: 12,28%
- La Rioja: 11,74%
- Chubut: 11,41%
En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra apenas 2,4%, y Tierra del Fuego, 1,52%, en parte por la concentración de sedes centrales de grandes compañías.
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