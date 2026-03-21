La recesión sigue su curso: ahora cierra Havanna en una ciudad muy importante
Es una de las cadenas de cafeterías más tradicionales e importantes del país y, sin embargo, no pudo resistir la brutal caída del consumo que azota al país entero.
Con unos 250 locales en la Argentina y aproximadamente otro tanto en el exterior, distribuidos principalmente en Brasil, Paraguay, Chile, España y los Estados Unidos, Havanna es una de las principales cadenas de cafeterías de nuestro país, y quizá la más tradicional.
Sin embargo, la compañía nacida en Mar del Plata que progresó sin prisa pero sin pausa desde sus famosos alfajores hasta lo que es hoy, puede resistir el embate de las políticas libertarias, cuyos cabecillas que se jactan de avanzar destructivamente sobre la industria y el comercio de nuestro país.
La fuerte caída del consumo gracias al importante aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares son las causas principales por los cuales Havanna ha debido cerrar la sucursal en una de las principales ciudades del país.
Estuvo presente desde la apertura de La Paz Shopping, el primer centro comercial de Paraná, inaugurado quince años atrás, consolidándose como un referente del rubro y punto de encuentro en ese centro comercial y vecinos de la capital de Entre Ríos.
Pero, como se advirtió, nada pudo hacer la empresa para evitar el cierre del local debido a un contexto económico preocupantemente adverso, donde las personas y las familias deben cuidar cada peso para llegar a fin de mes, incluso entre aquellas que hasta no hace mucho integraban la clase media argentina.
Vale señalar, no obstante, que el de Havanna no es un hecho aislado: medios locales informan que entre 2025 y principios de 2026 más de 70 locales comerciales debieron bajar la persiana en el microcentro de Paraná debido al desplome del consumo y los altos costos operativos, habiéndose perdido casi 400 empleos registrados solo en ese sector.
Y a nivel provincial, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) denunció recientemente que más de 570 pymes cerraron en Entre Ríos en los dos años que van de gestión libertaria, con especial impacto en la construcción, la hotelería y el comercio.
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