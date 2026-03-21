La recesión sigue su curso: ahora cierra Havanna en una ciudad muy importante

Vale señalar, no obstante, que el de Havanna no es un hecho aislado: medios locales informan que entre 2025 y principios de 2026 más de 70 locales comerciales debieron bajar la persiana en el microcentro de Paraná debido al desplome del consumo y los altos costos operativos, habiéndose perdido casi 400 empleos registrados solo en ese sector.

Y a nivel provincial, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) denunció recientemente que más de 570 pymes cerraron en Entre Ríos en los dos años que van de gestión libertaria, con especial impacto en la construcción, la hotelería y el comercio.