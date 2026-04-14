La UIF endurece controles y obliga a digitalizar todos los trámites de sujetos obligados

Además, se impone la obligación de mantener actualizados los datos registrados. Cambios en domicilios, correos electrónicos o teléfonos deberán informarse dentro de los cinco días hábiles de producidos. Del mismo modo, cualquier modificación vinculada al Oficial de Cumplimiento —ya sea su reemplazo o ausencia— deberá ser notificada en ese mismo plazo, detallando las razones correspondientes.

La normativa también otorga mayores facultades a las áreas de supervisión del organismo, que podrán requerir información adicional en cualquier momento para verificar la identidad de beneficiarios finales o la veracidad de los datos aportados. Incluso se contemplan excepciones en casos donde las participaciones accionarias pertenezcan a empresas que cotizan en mercados regulados, siempre que se garantice el acceso a la información.

Con estas medidas, la UIF busca optimizar la trazabilidad de las operaciones y elevar los estándares de control, en línea con las recomendaciones internacionales en materia de prevención del delito financiero. La digitalización integral de los trámites representa, además, un cambio estructural en la forma en que se gestionan estos procesos, apuntando a mayor eficiencia y transparencia.