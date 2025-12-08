Las ventas minoritas se hundieron en noviembre 9,1% contra octubre anterior

Calzado y marroquinería

Durante noviembre, el rubro Calzado y marroquinería registró un descenso del 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. Contra octubre cayó 12,9% y en lo que va del año se incrementó 3,2%.

Farmacia

farmacia

La actividad farmacéutica registró un alza del 1,8% interanual, traccionada principalmente por factores estacionales. Se retrajo 9,1% contra octubre y en el acumulado del año subió 6,3%. Fue el único sector con resultado positivo contra noviembre del 2024.

Perfumería

Durante noviembre, el segmento Perfumería registró una contracción del 17% interanual, afectado por un contexto de marcada aceleración inflacionaria que golpeó los precios del rubro. Cayó 14,6% mensual y aumentó 6,9% en el acumulado del año.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción

El sector se retrotrajo un 3,2% interanual, sostenido por la estacionalidad vinculada a reparaciones y pintura de hogares de cara al cierre del año. Perdió 13,1% contra octubre y ganó 3,1% en el acumulado del año.

Textil e indumentaria

Por último, el sector experimentó una contracción del 4,3% interanual condicionado por la erosión de los ingresos reales, que obligó al consumidor a postergar la renovación del guardarropa. Perdió 8,8% mensual y también en el acumulado del 2025 (-0,1%).