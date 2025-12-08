Las ventas minoritas se hundieron en noviembre 9,1% contra octubre anterior
El deterioro del ingreso familiar, la falta de financiamiento y la inflación fueron los factores determinantes. La mayor contracción se produjo en el rubro Perfumería, que registró un hundimiento interanual del 17% y una caída de 14,6% con relación a octubre.
Las ventas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) sufrieron el mes pasado una fuerte contracción, con una caída que también es interanual, según datos suministrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En concreto, las ventas del sector se hundieron en noviembre último un 9,1% contra el mes anterior y 4,1% interanual (noviembre 2025 contra noviembre 2024), consolidando la tendencia negativa en las ventas minoristas.
La tendencia negativa que se inició en mayo para cortar una racha de cinco meses en alza, en el acumulado del año no logra todavía salir del terreno positivo, habiéndose incrementado 3,4% contra el mismo período del año anterior.
Rubro por rubo, cómo cayeron las ventas minoristas
Alimentos y bebidas
Las ventas del rubro Alimentos y bebidas registraron una caída del 5,9% interanual, afectadas principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la persistencia de la inflación en la canasta básica. Contra octubre cayeron 5,9% y en el acumulado del año presentan una suba de 4,9%.
Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles
El segmento experimentó una retracción del 9,7% interanual, explicada fundamentalmente por las restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durable. En la medición mensual perdió un 10% y aumentó 2,2% en el acumulado del 2025.
Calzado y marroquinería
Durante noviembre, el rubro Calzado y marroquinería registró un descenso del 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. Contra octubre cayó 12,9% y en lo que va del año se incrementó 3,2%.
Farmacia
La actividad farmacéutica registró un alza del 1,8% interanual, traccionada principalmente por factores estacionales. Se retrajo 9,1% contra octubre y en el acumulado del año subió 6,3%. Fue el único sector con resultado positivo contra noviembre del 2024.
Perfumería
Durante noviembre, el segmento Perfumería registró una contracción del 17% interanual, afectado por un contexto de marcada aceleración inflacionaria que golpeó los precios del rubro. Cayó 14,6% mensual y aumentó 6,9% en el acumulado del año.
Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción
El sector se retrotrajo un 3,2% interanual, sostenido por la estacionalidad vinculada a reparaciones y pintura de hogares de cara al cierre del año. Perdió 13,1% contra octubre y ganó 3,1% en el acumulado del año.
Textil e indumentaria
Por último, el sector experimentó una contracción del 4,3% interanual condicionado por la erosión de los ingresos reales, que obligó al consumidor a postergar la renovación del guardarropa. Perdió 8,8% mensual y también en el acumulado del 2025 (-0,1%).
