ANSES: quiénes se quedan afuera del beneficio del Seguro por Desempleo

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

Monto mínimo : La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.

: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300. Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

Cuáles son los requisitos de aportes según el tipo de trabajo

Para calificar al beneficio, la persona desocupada debe demostrar un período mínimo de aportes dentro del sistema formal antes del despido, el cual varía de acuerdo a la modalidad de contratación:

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al cese de la actividad.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben registrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y menos de 12 meses de aportes dentro de los 3 años previos al despido.

Trabajadores de la construcción: se exige demostrar un mínimo de 8 meses de trabajo registrado durante los 2 años anteriores al fin del vínculo o de la obra.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES

El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral: