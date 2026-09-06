ANSES: quiénes se quedan afuera del beneficio del Seguro por Desempleo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
Quiénes pueden cobrar el Seguro por Desempleo de ANSES
El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:
- Despedido sin causa justa
- Finalización de contrato
- Quiebre o cierre de la empresa
- Renuncia por causas justificadas
Para acceder es necesario cumplir con aportes previos:
- Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.
- Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:
- Monto mínimo: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.
- Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.
Cuáles son los requisitos de aportes según el tipo de trabajo
Para calificar al beneficio, la persona desocupada debe demostrar un período mínimo de aportes dentro del sistema formal antes del despido, el cual varía de acuerdo a la modalidad de contratación:
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Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al cese de la actividad.
Trabajadores eventuales o de temporada: deben registrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y menos de 12 meses de aportes dentro de los 3 años previos al despido.
Trabajadores de la construcción: se exige demostrar un mínimo de 8 meses de trabajo registrado durante los 2 años anteriores al fin del vínculo o de la obra.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES
El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral:
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Documentación requerida: presentar el DNI original y la prueba documental que acredite la desvinculación (telegrama de despido, carta documento o contrato vencido).
Gestión digital: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para iniciar la presentación en la sección de Atención Virtual.
Atención presencial: solicitar un turno previo a través de la web oficial de ANSES para acudir a una Unidad de Atención Integral (UDAI) con la documentación física.
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