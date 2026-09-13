Los descuentos para jubilados en septiembre en distintos supermercados.

Descuentos para jubilados y pensionados en Coto

Coto ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados mediante su programa de beneficios. De acuerdo con las condiciones informadas en el material de referencia, la promoción no establece un tope de reintegro.

El descuento comprende distintos rubros del supermercado, aunque existen productos y categorías excluidas. Entre las exclusiones mencionadas figuran carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación, existe además un reintegro bancario del 5% mediante BNA+ MODO, sujeto al límite establecido por la entidad bancaria.

De esta manera, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a un descuento propio del supermercado y eventualmente sumar el reintegro correspondiente al banco, siempre que ambas promociones sean acumulables para la operación realizada.

Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour

Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS que se encuentren registrados en Mi Carrefour.

La promoción tiene un tope de hasta $35.000, por lo que el ahorro máximo dependerá del monto de la compra y de las condiciones vigentes al momento de utilizar el beneficio.

El descuento se aplica en línea de caja y alcanza a diferentes formatos de la cadena. Según las condiciones mencionadas en el material de referencia, el beneficio se encuentra disponible durante los primeros días de la semana.

Además del descuento propio de Carrefour, algunos clientes pueden acceder a promociones bancarias. Banco Nación incluye a Carrefour entre las cadenas alcanzadas por su esquema de reintegros para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

Descuentos para jubilados y pensionados en Día

Supermercados Día ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, mediante un sistema de reintegro.

La promoción establece un tope de $2.000 por transacción. El beneficio puede acumularse con determinadas promociones vigentes de la cadena, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada operación.

Además del descuento para jubilados, los clientes de Día pueden utilizar las promociones correspondientes a ClubDIA, el programa de beneficios de la cadena. Estas ofertas pueden generar descuentos adicionales sobre productos seleccionados.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante Banco Provincia pueden acceder a beneficios específicos de Cuenta DNI cuando la promoción se encuentre habilitada para la sucursal y la operación correspondiente.

En este caso, es importante diferenciar entre el descuento destinado a jubilados y las promociones generales del programa de beneficios o de la entidad bancaria, ya que cada una puede contar con requisitos y topes propios.

Cómo funcionan los descuentos para jubilados en supermercados

Los beneficios para jubilados y pensionados no tienen una modalidad única. Algunas cadenas aplican el descuento directamente al momento de pagar, mientras que otras utilizan sistemas de reintegro.

También existen diferencias respecto del medio de identificación. En determinados supermercados alcanza con utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión, mientras que otras promociones requieren registrarse previamente en un programa de beneficios.

Por otra parte, los descuentos bancarios funcionan bajo condiciones específicas. El cliente debe utilizar el medio de pago indicado por la entidad y respetar los días, topes y canales establecidos.