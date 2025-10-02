Scott Bessent ratificó el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina: "Totalmente preparado"

Caputo compartió el mensaje de Bessent y agregó: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Esta semana se confirmó además que el propio presidente Milei tendrá un nuevo cara a cara con Trump y su foto en el Salón Oval, una imagen simbólica que suele ser buscada por los mandatarios de todo el mundo. El presidente argentino será recibido por su par de los Estados Unidos el 14 de octubre en la Casa Blanca.

En el pasado, Milei y Trump se habían encontrado en la Cumbre de la CPAC, una gala en Mar -a- Lago y la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.

Hasta ahora, Trump no recibió a un solo presidente del Cono Sur, y Milei llegará a la Casa Blanca para ratificar su alianza estratégica con la administración republicana.

No será un simple encuentro protocolar: la comitiva se alojará en Blair House -frente a la Casa Blanca- y se preparan una serie de eventos que involucrarán a integrantes de ambos gabinetes.