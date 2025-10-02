Scott Bessent ratificó el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina: "Totalmente preparado"
El secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró por redes sociales que este miércoles tuvo "una conversación muy positiva" con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el equipo económico argentino, comandado por el ministro Luis “Toto” Caputo, viajará a Washington para avanzar en las negociaciones por el apoyo financiero prometido por la administración de Donald Trump para el Gobierno.
"En los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", informó Bessent tras contar que tuvo "una llamada muy positiva" con el titular del Palacio de Hacienda.
El funcionario estadounidense agregó que también mantuvo conversaciones con sus pares de Finanzas del G7, a los que les "enfatizó" la "la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei".
Y cerró con un mensaje de apoyo: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.
Caputo compartió el mensaje de Bessent y agregó: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.
Esta semana se confirmó además que el propio presidente Milei tendrá un nuevo cara a cara con Trump y su foto en el Salón Oval, una imagen simbólica que suele ser buscada por los mandatarios de todo el mundo. El presidente argentino será recibido por su par de los Estados Unidos el 14 de octubre en la Casa Blanca.
En el pasado, Milei y Trump se habían encontrado en la Cumbre de la CPAC, una gala en Mar -a- Lago y la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.
Hasta ahora, Trump no recibió a un solo presidente del Cono Sur, y Milei llegará a la Casa Blanca para ratificar su alianza estratégica con la administración republicana.
No será un simple encuentro protocolar: la comitiva se alojará en Blair House -frente a la Casa Blanca- y se preparan una serie de eventos que involucrarán a integrantes de ambos gabinetes.
