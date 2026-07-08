Los montos confirmados para la AUH: cuánto se acreditará durante julio 2026

El monto del Complemento Leche en julio 2026

Al haber base de la asignación se le añade un refuerzo económico indispensable que también fue actualizado para el período invernal. Se trata del Complemento Leche, un programa integrado al Plan de los 1.000 Días enfocado en robustecer el acceso a nutrientes esenciales para mujeres gestantes y niños pequeños.

En julio de 2026, este subsidio adicional escala a los $55.841 por cada menor registrado o por embarazo en curso, destinándose de forma exclusiva a las familias con hijos de hasta tres años.

La acreditación de estos fondos se realizará de manera unificada junto con la prestación principal.

AUH SUAF ANSES: calendario de pago julio 2026