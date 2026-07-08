Los montos confirmados para la AUH: cuánto se acreditará durante julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en julio 2026
Con la aplicación del último ajuste del 2,15%, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se posiciona en $148.049 por cada menor a cargo.
Bajo esta modalidad, el desembolso mensual neto que se acreditará de forma directa en las cuentas bancarias de las titulares pasa a ser de $118.439,20 por hijo. El saldo restante, equivalente a una retención de $29.609,80 por cada beneficio, se acumula a lo largo del año y se libera únicamente tras la presentación y validación de la Libreta AUH.
Por su parte, las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo con discapacidad verán reflejado un incremento sustancial en sus liquidaciones, elevando el monto bruto general a $482.062. Al aplicar la misma regla de retención de haberes, el pago en mano garantizado para este universo de beneficiarios se ubica en $385.649,60 netos a partir de este mes.
El monto del Complemento Leche en julio 2026
Al haber base de la asignación se le añade un refuerzo económico indispensable que también fue actualizado para el período invernal. Se trata del Complemento Leche, un programa integrado al Plan de los 1.000 Días enfocado en robustecer el acceso a nutrientes esenciales para mujeres gestantes y niños pequeños.
En julio de 2026, este subsidio adicional escala a los $55.841 por cada menor registrado o por embarazo en curso, destinándose de forma exclusiva a las familias con hijos de hasta tres años.
La acreditación de estos fondos se realizará de manera unificada junto con la prestación principal.
AUH SUAF ANSES: calendario de pago julio 2026
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio
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