ANSES: las personas que podrán cobrar un importante bono durante julio 2026
AUH: quienes cobran esta prestación de ANSES por discapacidad y reciben la Tarjeta Alimentar podrán superar los $450.000 en julio de 2026 con ambos beneficios.
Antes de detallar los pagos de julio, ANSES oficializó los valores actualizados de sus prestaciones. En ese contexto, un grupo de beneficiarios de la AUH podrá cobrar cerca de $450.000 en un solo mes al reunir dos ayudas compatibles previstas por el organismo.
El beneficio alcanza a quienes perciben la AUH por discapacidad y, al mismo tiempo, reúnen las condiciones para recibir la Tarjeta Alimentar. Gracias a la suma de ambas prestaciones de ANSES, estas familias accederán a uno de los montos más elevados dentro del sistema de asistencia social vigente.
Qué beneficiarios cobrarán casi $450.000
Las familias incluidas en este esquema son aquellas que cobran la AUH por hijo con discapacidad y, además, acceden al beneficio de la Tarjeta Alimentar. Durante julio de 2026, ANSES fijó en $377.530,06 el monto de la AUH por discapacidad, al que se suman $72.250 correspondientes a la asistencia alimentaria.
Como resultado, quienes perciban ambas prestaciones compatibles recibirán un total de $449.780,06 a lo largo del séptimo mes del año.
Desde ANSES recordaron que el pago se acredita de manera automática en la cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente sus prestaciones, por lo que no hace falta realizar ningún trámite extra para acceder al dinero.
Cómo se compone el ingreso
Los importes que conforman este ingreso son los siguientes:
- AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.
- Tarjeta Alimentar: $72.250.
- Total a cobrar en julio de 2026: $449.780,06.
Cabe señalar que esta suma no corresponde a un bono ni a un refuerzo extraordinario otorgado por el Gobierno. El monto final se obtiene por la acumulación de dos prestaciones compatibles administradas por ANSES, que pueden cobrarse al mismo tiempo siempre que el beneficiario reúna los requisitos establecidos por el organismo.
Cómo se actualizan los montos
Los montos de la AUH siguen actualizándose a través del mecanismo de movilidad que aplica ANSES, el cual se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, las prestaciones se incrementan de forma periódica de acuerdo con los datos de inflación publicados por el INDEC, con el objetivo de mantener actualizados los valores de los beneficios.
En ese marco, el aumento que rige durante julio de 2026 responde a la actualización automática prevista por el esquema de movilidad vigente.
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