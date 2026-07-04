ANSES: las personas que podrán cobrar un importante bono durante julio 2026

Cómo se compone el ingreso

Los importes que conforman este ingreso son los siguientes:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06 .

por hijo con discapacidad: . Tarjeta Alimentar : $72.250 .

: . Total a cobrar en julio de 2026: $449.780,06.

Cabe señalar que esta suma no corresponde a un bono ni a un refuerzo extraordinario otorgado por el Gobierno. El monto final se obtiene por la acumulación de dos prestaciones compatibles administradas por ANSES, que pueden cobrarse al mismo tiempo siempre que el beneficiario reúna los requisitos establecidos por el organismo.

Cómo se actualizan los montos

Los montos de la AUH siguen actualizándose a través del mecanismo de movilidad que aplica ANSES, el cual se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, las prestaciones se incrementan de forma periódica de acuerdo con los datos de inflación publicados por el INDEC, con el objetivo de mantener actualizados los valores de los beneficios.

En ese marco, el aumento que rige durante julio de 2026 responde a la actualización automática prevista por el esquema de movilidad vigente.