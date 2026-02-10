Bono de $250.000 para docentes y auxiliares: a quiénes les corresponde y cuándo se paga
El gobierno de Chubut confirmó una suma fija y excepcional. El bono para docentes busca fortalecer los salarios de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.
El Gobierno de Chubut anunció este martes el pago de un bono de $250.000 destinado a los salarios del sistema educativo provincial. La medida tiene como objetivo brindar un alivio económico y acompañar el inicio de las clases, buscando recomponer el poder adquisitivo de los docentes frente al contexto inflacionario actual.
Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una asignación excepcional por única vez. La decisión política apunta a garantizar la previsibilidad en una etapa clave para la planificación institucional de las escuelas.
IMPORTANTE: Alerta meteorológica nacional por tormentón de frío polar que apagará el verano en Argentina
¿Quiénes cobran el bono de $250.000?
El beneficio alcanza a la totalidad de los agentes del Ministerio de Educación que se encuentren efectivamente en funciones. Esto incluye tanto al personal docente como a los auxiliares de la educación.
Es importante destacar que quedarán excluidos aquellos agentes que se desempeñen bajo comisiones de servicio o adscripciones fuera del sistema educativo provincial. El monto será idéntico para todos los beneficiarios, independientemente del cargo o la antigüedad, buscando un criterio de equidad.
Epígrafe: El gobierno de Chubut pagará un bono de $250.000 por única vez a los docentes.
¿Cuándo se paga la suma extraordinaria?
Según informó el Ministerio de Educación, el monto se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de febrero. Esto significa que el dinero estará acreditado durante los primeros días de marzo, conforme al cronograma habitual de liquidación de sueldos de la provincia.
Se trata de una suma de carácter no bonificable (de bolsillo), que se percibirá íntegramente sin descuentos adicionales y en una sola cuota.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario