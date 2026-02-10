Bono de $250.000 para docentes y auxiliares: a quiénes les corresponde y cuándo se paga

¿Cuándo se paga la suma extraordinaria?

Según informó el Ministerio de Educación, el monto se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de febrero. Esto significa que el dinero estará acreditado durante los primeros días de marzo, conforme al cronograma habitual de liquidación de sueldos de la provincia.

Se trata de una suma de carácter no bonificable (de bolsillo), que se percibirá íntegramente sin descuentos adicionales y en una sola cuota.