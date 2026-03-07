Luis Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al Ministerio de Economía: quién es y cuál será su rol
Se trata de un economista y político uruguayo del Partido Colorado que también supo ser canciller de su país durante la gestión de Luis Lacalle Pou.
Luis Caputo usó las redes sociales para anunciar este sábado la incorporación del uruguayo Ernesto Salvi al equipo del Ministerio de Economía, donde aportará “su experiencia y visión”, indicó el ministro.
Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación”, añadiendo que “su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”.
Al republicar el posteo de su jefe, el viceministro de Economía, José Luis Daza, celebró la contratación: “Sensacional anuncio del ministro Luis Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”.
“Con una destacadísima trayectoria como académico, policymaker e investigador en organismos internacionales. Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”, sentenció el funcionario.
Quién es Ernesto Talvi
Nacido en Montevideo el 10 de junio de 1957, Ernesto Talvi es economista y dirigente del Partido Colorado, habiendo sido elegido senador de su país en las elecciones nacionales de 2019. Con la asunción de Luis Lacalle Pou, fue designado ministro de Relaciones Exterior del Uruguay, cargo que ocupó hasta julio de 2020.
Estudió en los colegios Saint Andrew’s y The British Schools de Montevideo para luego graduarse como economista en la Universidad de la República; además es doctor en Economía y MBA en Finanzas por la Universidad de Chicago.
En los años 90 fue director de Política Económica del Banco Central del Uruguay y asesor en relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); también fungió como director de la Iniciativa para América Latina de la Brookings Institution en Washington DC; profesor en la Universidad de Columbia (Nueva York); miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF), y director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Montevideo.
En las elecciones presidenciales de 2019, Talvi se presentó como candidato por el Partido Colorado, obteniendo el tercer lugar con poco más del 12% de los votos. En segunda vuelta, manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Lacalle Pou (Partido Nacional) ante la de Daniel Martínez (Frente Amplio). Elegido Lacalle, lo designó como canciller.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario