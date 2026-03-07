Luis Caputo anunció la incorporación de Ernesto Talvi al Ministerio de Economía: quién es y cuál será su rol

Estudió en los colegios Saint Andrew’s y The British Schools de Montevideo para luego graduarse como economista en la Universidad de la República; además es doctor en Economía y MBA en Finanzas por la Universidad de Chicago.

En los años 90 fue director de Política Económica del Banco Central del Uruguay y asesor en relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI); también fungió como director de la Iniciativa para América Latina de la Brookings Institution en Washington DC; profesor en la Universidad de Columbia (Nueva York); miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF), y director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Montevideo.

En las elecciones presidenciales de 2019, Talvi se presentó como candidato por el Partido Colorado, obteniendo el tercer lugar con poco más del 12% de los votos. En segunda vuelta, manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Lacalle Pou (Partido Nacional) ante la de Daniel Martínez (Frente Amplio). Elegido Lacalle, lo designó como canciller.