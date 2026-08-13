Luis Caputo activó los créditos en dólares: cómo conseguirlos

La limitación más importante es que los bancos solo podrán prestar el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Asimismo, las empresas que adquieran este financiamiento deberán cumplir con requisitos de encajes y mantener la obligación de liquidar estos préstamos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representará una fuente adicional de divisas para el país.