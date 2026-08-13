Luis Caputo activó los créditos en dólares: cómo conseguirlos
El ministro Luis Caputo anunció que el Gobierno nacional habilitó los créditos en dólares para todas las empresas. Conocé cuáles son los nuevos requisitos.
En un anuncio sumamente esperado por el sector productivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves una nueva flexibilización para el sistema financiero nacional. A partir de ahora, todo el universo de compañías argentinas podrá acceder a créditos en dólares, una medida que busca reactivar la actividad y generar nuevos puestos de empleo.
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¿Cuáles son los requisitos y límites para acceder a los créditos en dólares?
Si bien se amplió el acceso al financiamiento en moneda dura para todas las firmas, el Gobierno aclaró que seguirán existiendo regulaciones macroprudenciales estrictas.
La limitación más importante es que los bancos solo podrán prestar el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Asimismo, las empresas que adquieran este financiamiento deberán cumplir con requisitos de encajes y mantener la obligación de liquidar estos préstamos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que representará una fuente adicional de divisas para el país.
¿Qué busca el Gobierno y qué sectores serán los más beneficiados?
En conferencia de prensa, Caputo explicó que la medida apunta a generar los incentivos necesarios para que los dólares de los argentinos permanezcan en el sistema financiero formal y salgan "del colchón". El ministro destacó que los préstamos en dólares vienen creciendo sostenidamente, pasando de u$s3.700 millones a u$s24.700 millones, impulsados por un nivel récord de depósitos.
La perspectiva oficial es que esta ampliación del universo de beneficiarios genere un mayor nivel de crédito, impactando de forma directa y positiva en industrias clave como la construcción y el sector automotriz, fundamentales para la esperada reactivación económica.
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