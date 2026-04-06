Luis Caputo anticipó que marzo mostrará inflación en alza y nivel de actividad "más bajo"

Para sostener su optimista visión de la economía, el funcionario remarcó que el aumento del 44% en la venta de motos es una clara señal de recuperación. En este sentido, aseguró que la desaceleración de los precios en las etapas anteriores modificó positivamente los hábitos de la gente, que ahora opta por financiarse en lugar de "quemar el dinero".