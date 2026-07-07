Mientras avanza el Gobierno busca privatizarla, la Casa de la Moneda imprimirá billetes para Nigeria

El origen del contrato está en la relación entre el Banco Central de Nigeria y De La Rue. La necesidad de abastecimiento quedó marcada por una crisis política y social que estalló entre 2022 y 2023, cuando el país intentó rediseñar sus billetes de 200, 500 y 1.000 nairas.

En octubre de 2022, el entonces gobernador del Banco Central nigeriano, Godwin Emefiele, con respaldo del presidente saliente Muhammadu Buhari, anunció que los billetes viejos dejarían de tener valor legal el 31 de enero de 2023. El plazo resultó demasiado corto para la capacidad logística disponible.

La población corrió a depositar los billetes viejos en los bancos, pero no encontró efectivo nuevo para retirar. Los cajeros se vaciaron durante varios días y el comercio quedó paralizado en un país donde gran parte de la población depende del dinero físico para comprar comida, pagar transporte y acceder a medicamentos.

La crisis derivó en protestas, ataques contra sucursales bancarias y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Luego, el plazo de canje se extendió hasta diciembre de 2023. Más tarde, la Corte Suprema dictaminó que los billetes viejos conservarían validez legal por tiempo indefinido, para evitar una nueva corrida contra el efectivo.

Avanzada contra la Casa de la Moneda

En 2024 el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, licitó la impresión de 540 millones de billetes de 20 mil pesos sin invitar a la empresa estatal como oferente, por decisión de su directorio.

En octubre de 2024, la autoridad monetaria notificó la rescisión parcial de los contratos de producción de billetes. Un mes más tarde, la fabricación quedó detenida. Los nuevos proveedores fueron China Banknote Printing and Minting y Crane Currency Malta, que se repartieron la impresión de billetes de 10 mil y 20 mil pesos.

El golpe sobre la compañía fue profundo. El 1° de julio de 2025, ya con la empresa intervenida, un informe indicó que los contratos rescindidos representaban más del 90% de los ingresos de la sociedad a diciembre de 2023.

Desde entonces, la Casa de Moneda conservó contratos menores con el BCRA, entre ellos el uso de espacio en planta como depósito. Ahora, mientras se prepara para producir nairas, la autoridad monetaria convocó a la licitación 3/2026, destinada a fabricar 400 millones de billetes de 20 mil pesos para poner en circulación entre abril y septiembre de 2027. El ganador todavía no se conoce.

El contrato con Nigeria no despeja el futuro de la empresa estatal. La Casa de Moneda figura entre los activos que el Gobierno evalúa incorporar al programa de privatizaciones, aunque hasta ahora no se fijó un cronograma ni se precisó el formato de una eventual operación.