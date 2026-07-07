Mercado cambiario: qué espera la city para el dólar este mes y a cuánto estará a fin de año
El relevamiento del Banco Central entre las principales consultoras del mercado prevé un escenario de avance gradual del dólar.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticipa una corrección al alza en las proyecciones para el dólar oficial. En ese sentido, la mediana de los participantes espera un tipo de cambio mayorista de 1.482 pesos para julio y de 1.673 pesos para diciembre, mientras que el Top 10 de analistas proyecta un cierre de año más bajo, en 1.621 pesos. Las estimaciones del REM no refieren al dólar minorista, al blue ni a las cotizaciones financieras.
La publicación del relevamiento llegó después de un mes en el que el tipo de cambio oficial aceleró respecto de los meses previos. Ese movimiento se dio, además, en un contexto de menor oferta estacional de divisas, moderación en las compras del BCRA y mayor demanda de cobertura por parte de los inversores.
Durante el último mes, el tipo de cambio mayorista pasó de 1.446,50 a 1.482,50 pesos, lo que implicó una suba de 36 pesos, equivalente a 2,5%. En cambio, frente al comienzo del año, cuando se ubicaba en 1.475 pesos, el avance fue de apenas 7,50 pesos, es decir, 0,5%.
De esta manera, el movimiento reciente no modificó la lectura de una primera mitad del año con relativa estabilidad cambiaria, pero sí mostró una aceleración en el margen. Esa suba se dio en un contexto de menor oferta estacional de divisas, luego del período de mayor liquidación del agro, y de un menor ritmo de compras del BCRA en el mercado.
A su vez, la demanda de cobertura volvió a ganar lugar en las carteras, en la medida en que el dólar empezó a moverse por encima de las tasas mensuales en pesos. Por eso, aunque el mercado no incorporó una expectativa de salto cambiario, el REM de junio ajustó levemente al alza el sendero esperado para el tipo de cambio mayorista en los próximos meses.
El dólar en los próximos meses
En ese contexto, el REM de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual. Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en 1.482 pesos en julio, unos 35 pesos por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior.
Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. En concreto, el informe estimó un dólar mayorista de 1.513 pesos para agosto, 1.548 pesos para septiembre, 1.589 pesos para octubre, 1.621 pesos para noviembre y 1.673 pesos para diciembre.
De esta manera, la comparación con el REM previo dejó correcciones al alza en buena parte del tramo relevado. Para agosto, la estimación subió cerca de 37 pesos; para septiembre, alrededor de 32 pesos; mientras que, para diciembre, pasó de 1.658 a 1.673 pesos.
Sin embargo, el dato del Top 10 mostró una diferencia frente a la mediana general. De acuerdo con la metodología del BCRA, el grupo de analistas con mejor desempeño predictivo proyectó un dólar de 1.621 pesos para diciembre, 52 pesos por debajo del consenso del relevamiento.
Así, el informe dejó dos señales. Por un lado, el conjunto de participantes ajustó hacia arriba el tipo de cambio esperado para los próximos meses. Por otro lado, los analistas más precisos del REM mantuvieron una estimación de cierre de año inferior a la mediana general.
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