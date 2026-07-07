Mercado cambiario: qué espera la city para el dólar este mes y a cuánto estará a fin de año

Javier Milei y Luis Caputo.

El dólar en los próximos meses

En ese contexto, el REM de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual. Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en 1.482 pesos en julio, unos 35 pesos por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior.

Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. En concreto, el informe estimó un dólar mayorista de 1.513 pesos para agosto, 1.548 pesos para septiembre, 1.589 pesos para octubre, 1.621 pesos para noviembre y 1.673 pesos para diciembre.

Banco Central de la República Argentina.

De esta manera, la comparación con el REM previo dejó correcciones al alza en buena parte del tramo relevado. Para agosto, la estimación subió cerca de 37 pesos; para septiembre, alrededor de 32 pesos; mientras que, para diciembre, pasó de 1.658 a 1.673 pesos.

Sin embargo, el dato del Top 10 mostró una diferencia frente a la mediana general. De acuerdo con la metodología del BCRA, el grupo de analistas con mejor desempeño predictivo proyectó un dólar de 1.621 pesos para diciembre, 52 pesos por debajo del consenso del relevamiento.

Así, el informe dejó dos señales. Por un lado, el conjunto de participantes ajustó hacia arriba el tipo de cambio esperado para los próximos meses. Por otro lado, los analistas más precisos del REM mantuvieron una estimación de cierre de año inferior a la mediana general.