Tras la conferencia de Caputo, vuelan los ADR y el riesgo país cae a mínimos de más de 8 años

A nivel local, el S&P Merval avanza 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%.

Mensaje de Luis Caputo

Las declaraciones de Luis Caputo llegan en momentos en el que el mercado señala que el 2027 le traerá al Gobierno elevados compromisos de deuda en momentos donde se dirimirá una nueva contienda electoral que traerá un extra de incertidumbre y volatilidad digno de estos procesos. En ese sentido, el ministro de Economía buscó despejar dudas y destacó que "cuando uno tiene orden macroeconómico el paso del tiempo es un aliado" y que eso se evidenció en que aún con un fuerte shock externo, el riesgo país se encuentra en mínimos en 8 años, y ya se acumularon reservas que superan las metas de un año con el FMI.

Y destacó que "los refinanciamientos 2026 están sobrecumplidos por u$s3.700 millones lo que hace que el 2027 tenga metas menos desafiantes que el 2026. Si el presidente Javier Milei logra un segundo mandato buscaremos que Argentina ya sea grado de inversión, un objetivo cumplible que creemos cumplible en 2031".

Luis Caputo

En lo que respecta al programa financiero del 2026, el Gobierno tiene necesidades total 19.200 millones de dólares en vencimientos lo que implica que en el desglose se encuentra: 9.300 millones de dólares de capital. Dentro de ellos, los compromisos son, 1.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bonares por 2.400 millones de dólares, Globales por 3 mil millones de dólares y organismos internacionales 2.700 millones de dólares.

A su vez, dentro de los vencimientos de intereses que tienen un total de 8.900 millones de dólares, 3.100 millones son con el FMI, de los Bonares el monto asciende a 1.800 millones de dólares, y de los Globales 2 mil millones de dólares, por último los organismos tienen 2 mil millones de dólares y de capitalización del BCRA mil millones de dólares.