Luis Caputo avala feriado cambiario de casi una semana que calmará mercados tras la derrota de Donald Trump
El extenso feriado cambiario y bancario calmará los mercados en Argentina tras la derrota de Trump, sumando el Día del Bancario y la visita papal sin atención presencial.
El ministro Luis Caputo encuentra un respiro financiero con el extenso feriado cambiario y bancario que mantendrá cerradas las sucursales en todo el país. La interrupción de la atención al público, que llega hasta los seis días en Buenos Aires, calmará la tensión de los mercados tras el revés electoral de Donald Trump.
Cuándo y por qué no habrá bancos por el feriado cambiario y bancario
IMPORTANTE: El Gobierno firmó Disposición 1424/2026 y trabajadores en blanco con 10 años de antigüedad cobrarán $2.268.356
La inactividad presencial en las entidades financieras se extenderá durante casi una semana debido a la combinación de festividades gremiales y religiosas. El cronograma de jornadas sin atención en las sucursales se desarrollará de la siguiente manera:
- Viernes 6 de noviembre: no habrá atención por el Día del Bancario, una jornada que tiene alcance nacional e impide realizar trámites de manera presencial en cualquier jurisdicción.
- Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: corresponde al fin de semana habitual sin actividad comercial bancaria.
- Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional. A través del Decreto N° 1103/2026, el presidente estableció esta fecha no laborable en todo el territorio argentino con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
- Martes 10 de noviembre: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso formalmente un feriado bancario nacional por la continuidad de la visita del Papa.
- Miércoles 11 de noviembre: habrá un feriado provincial exclusivo en Buenos Aires, debido a que el Papa visitará la ciudad de Luján, sumando así seis jornadas consecutivas sin sucursales abiertas en territorio bonaerense.
Canales digitales habilitados para los clientes
A pesar de que los bancos no atenderán presencialmente, las operaciones cotidianas podrán realizarse a través de las plataformas digitales con normalidad. El home banking y las aplicaciones móviles permitirán administrar cuentas, consultar movimientos y efectuar pagos sin necesidad de concurrir a una sede física.
Asimismo, los usuarios podrán utilizar toda la red de cajeros automáticos a nivel nacional para realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y extraer dinero en efectivo durante todos los días que dure el receso bancario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario