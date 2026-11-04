Mercado Central: bajó fuerte de precio la dulce fruta rubí que marida con lácteos cremosos, chocolates y ron
El Mercado Central dio a conocer los precios mayoristas. Se registraron descensos en frutas y hortalizas, destacándose la caída en el valor de la frutilla.
De acuerdo con el último informe difundido sobre las variaciones de precios mayoristas de frutas y hortalizas en el Mercado Central durante la semana 44, se constataron importantes bajas en productos clave de la canasta frutihortícola, destacándose especialmente el comportamiento de la frutilla.
El comportamiento de las frutas: baja de la frutilla e ingreso de la sandía
En el segmento frutícola, la frutilla registró la mayor disminución de precios debido a que la oferta se presentó bien abastecida, a pesar de haberse observado algunos inconvenientes menores en la calidad de la mercadería que terminaron incidiendo en una tendencia marcadamente descendente en sus valores de comercialización.
En paralelo, el informe detalla otros movimientos destacados en el mercado de frutas:
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- Sandía: se consolida su ingreso con las provincias de Chaco y Salta como nuevas zonas abastecedoras. La mayor disponibilidad de producción nacional compite directamente con la fruta procedente de Brasil, ofreciéndose a valores inferiores y generando una presión a la baja en los precios.
- Banana: registró una leve disminución tras la regularización de los ingresos al mercado nacional, lo que permitió recuperar los niveles habituales de abastecimiento.
- Mandarina: se observó una mayor demanda de partidas de calibres grandes, concentrándose la oferta principal en la variedad Murcott, que presenta mejores condiciones de calidad y estabilidad en sus precios.
- Durazno: tras los primeros ingresos de fines de septiembre desde Jujuy y España, la incorporación de producción de Tucumán y Buenos Aires amplió la oferta, mejorando el abastecimiento y favoreciendo la estabilidad de los valores.
El panorama en las hortalizas: baja del pimiento y suba del tomate
Dentro del rubro de las hortalizas, el pimiento experimentó el mayor descenso gracias a la regularización de los ingresos al mercado con el aporte de las provincias del NOA como principales abastecedoras. Otra baja significativa se dio en la papa, bien abastecida por Tucumán, Jujuy, Villa Dolores y los últimos lotes del SEBA. Por su parte, el zapallo también bajó de precio respecto a la semana anterior, aunque mantiene una disponibilidad escasa desde agosto debido a los daños climáticos sufridos en las cosechas almacenadas en Mendoza y Jujuy.
En la vereda opuesta, el tomate presentó el mayor incremento del segmento con una suba del 70,22 %, impulsado por el final de la etapa productiva en el NOA, los inconvenientes climáticos por lluvias e inundaciones en Corrientes y el retraso en la maduración en Buenos Aires por falta de temperaturas adecuadas. Asimismo, el espárrago registró una suba considerable debido al ingreso de mercadería de mayor calidad procedente de Mar del Plata.
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