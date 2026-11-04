Mercado Central: bajó fuerte de precio la dulce fruta rubí que marida con lácteos cremosos, chocolates y ron

Sandía: se consolida su ingreso con las provincias de Chaco y Salta como nuevas zonas abastecedoras. La mayor disponibilidad de producción nacional compite directamente con la fruta procedente de Brasil, ofreciéndose a valores inferiores y generando una presión a la baja en los precios.

se consolida su ingreso con las provincias de Chaco y Salta como nuevas zonas abastecedoras. La mayor disponibilidad de producción nacional compite directamente con la fruta procedente de Brasil, ofreciéndose a valores inferiores y generando una presión a la baja en los precios. Banana: registró una leve disminución tras la regularización de los ingresos al mercado nacional, lo que permitió recuperar los niveles habituales de abastecimiento.

registró una leve disminución tras la regularización de los ingresos al mercado nacional, lo que permitió recuperar los niveles habituales de abastecimiento. Mandarina: se observó una mayor demanda de partidas de calibres grandes, concentrándose la oferta principal en la variedad Murcott, que presenta mejores condiciones de calidad y estabilidad en sus precios.

se observó una mayor demanda de partidas de calibres grandes, concentrándose la oferta principal en la variedad Murcott, que presenta mejores condiciones de calidad y estabilidad en sus precios. Durazno: tras los primeros ingresos de fines de septiembre desde Jujuy y España, la incorporación de producción de Tucumán y Buenos Aires amplió la oferta, mejorando el abastecimiento y favoreciendo la estabilidad de los valores.

El panorama en las hortalizas: baja del pimiento y suba del tomate

Bajó fuerte de precio la dulce fruta rubí que marida con lácteos cremosos, chocolates y ron

Dentro del rubro de las hortalizas, el pimiento experimentó el mayor descenso gracias a la regularización de los ingresos al mercado con el aporte de las provincias del NOA como principales abastecedoras. Otra baja significativa se dio en la papa, bien abastecida por Tucumán, Jujuy, Villa Dolores y los últimos lotes del SEBA. Por su parte, el zapallo también bajó de precio respecto a la semana anterior, aunque mantiene una disponibilidad escasa desde agosto debido a los daños climáticos sufridos en las cosechas almacenadas en Mendoza y Jujuy.