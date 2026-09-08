Luis Caputo a estudiantes universitarios: "Convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón"
El titular del Palacio de Hacienda dio a una charla para alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella e hizo un particular pedido a los estudiantes.
Ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Luis Caputo volvió a referirse a los millones de dólares que un puñado de argentinos tienen “bajo el colchón”, pidiéndo a los estudiantes que convenzan a sus padres para que los saquen y los inviertan en el mercado formal.
En ese sentido, recordó el célebre “corralito” que se implantó en diciembre de 2001 y reconoció que, luego de este nefasto episodio instrumentado por el entonces ministro Domingo Cavallo, es lógico o razonable que los ahorristas dejaran de confiar en las entidades financieras tradicionales.
“Cuando se salió de la convertibilidad se puso un corralito: ustedes no podían sacar sus ahorros de los bancos; después hubo una pesificación asimétrica, después hubo expropiaciones”, narró el titular del Palacio de Hacienda.
E hizo hincapié en que “todas esas cosas tenían dos problemas: generaban una crisis en el momento y una consecuencia mucho peor de mediano y largo plazo, que es no tener un mercado de capitales y la falta de credibilidad de la gente hacia la política, hacia las instituciones y hacia el respeto por la propiedad privada”.
Como conclusión, “vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y no se anima a llevarlos al banco porque todavía tiene miedo, a pesar de que pasaron 25 años, que los bancos se los roben”, enfatizó el ministro de Economía.
“Esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, a la generación nuestra, que le tocó vivirlo, algunos lo han superado, otros están en proceso de y otros no lo van a superar nunca”, explicó sobre la medida implementada por el gobierno de Fernando de la Rua, que además de Cavallo contaba con funcionarios de relevancia como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.
Por esa razón Caputo pidió a los estudiantes presentes que “no se enojen con sus padres cuando les dicen ‘yo no voy a sacar la plata del colchón’”, pero pidió que “traten de convencerlos igual”.
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