Luis Caputo a estudiantes universitarios: "Convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón"

Luis Caputo pidió a alumnos de la Universidad Di Tella que convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón.

“Esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, a la generación nuestra, que le tocó vivirlo, algunos lo han superado, otros están en proceso de y otros no lo van a superar nunca”, explicó sobre la medida implementada por el gobierno de Fernando de la Rua, que además de Cavallo contaba con funcionarios de relevancia como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Por esa razón Caputo pidió a los estudiantes presentes que “no se enojen con sus padres cuando les dicen ‘yo no voy a sacar la plata del colchón’”, pero pidió que “traten de convencerlos igual”.