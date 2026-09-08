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Luis Caputo a estudiantes universitarios: "Convenzan a sus padres de que saquen los dólares del colchón"

Economía

El titular del Palacio de Hacienda dio a una charla para alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella e hizo un particular pedido a los estudiantes.

Luis Caputo en la Universidad Torcuato Di Tella.

Luis Caputo en la Universidad Torcuato Di Tella.

Ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Luis Caputo volvió a referirse a los millones de dólares que un puñado de argentinos tienen “bajo el colchón”, pidiéndo a los estudiantes que convenzan a sus padres para que los saquen y los inviertan en el mercado formal.

En ese sentido, recordó el célebre “corralito” que se implantó en diciembre de 2001 y reconoció que, luego de este nefasto episodio instrumentado por el entonces ministro Domingo Cavallo, es lógico o razonable que los ahorristas dejaran de confiar en las entidades financieras tradicionales.

“Cuando se salió de la convertibilidad se puso un corralito: ustedes no podían sacar sus ahorros de los bancos; después hubo una pesificación asimétrica, después hubo expropiaciones”, narró el titular del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo en la Universidad Torcuato Di Tella.

Luis Caputo en la Universidad Torcuato Di Tella.

E hizo hincapié en que “todas esas cosas tenían dos problemas: generaban una crisis en el momento y una consecuencia mucho peor de mediano y largo plazo, que es no tener un mercado de capitales y la falta de credibilidad de la gente hacia la política, hacia las instituciones y hacia el respeto por la propiedad privada”.

Como conclusión, “vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y no se anima a llevarlos al banco porque todavía tiene miedo, a pesar de que pasaron 25 años, que los bancos se los roben”, enfatizó el ministro de Economía.

Luis Caputo pidió a alumnos de la Universidad Di Tella que convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón.

“Esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, a la generación nuestra, que le tocó vivirlo, algunos lo han superado, otros están en proceso de y otros no lo van a superar nunca”, explicó sobre la medida implementada por el gobierno de Fernando de la Rua, que además de Cavallo contaba con funcionarios de relevancia como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Por esa razón Caputo pidió a los estudiantes presentes que “no se enojen con sus padres cuando les dicen ‘yo no voy a sacar la plata del colchón’”, pero pidió que “traten de convencerlos igual”.

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