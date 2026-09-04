Las deudas de las familias exceden a los bancos y fintech y crece la morosidad también con los consorcios

El otro foco aparece en Mar del Plata, donde la mora en el pago de expensas fue estimada entre 15% y 20%. El informe aclara que se trata de relevamientos locales y sectoriales, por lo que no deben interpretarse como un censo exhaustivo de toda la provincia.

Para el mercado inmobiliario, el dato adquiere relevancia porque una mayor morosidad en los edificios no solo afecta a los propietarios que dependen del cobro mensual. También puede comprometer la capacidad financiera de los consorcios para afrontar servicios, mantenimiento y obras, en un contexto en el que los gastos comunes ya representan una parte significativa del costo de ocupar una vivienda.

Las expensas se consolidan como un componente cada vez más relevante del costo habitacional, y su mora comienza a convertirse en un problema para la administración financiera de los edificios.

A nivel provincial, el informe estima que hay 3,1 millones de hogares que alquilan su vivienda, mientras que 7,9 millones de personas viven en hogares inquilinos. El alquiler mediano informado para Buenos Aires alcanza los $600.000.

En paralelo, el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene algún tipo de deuda y el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler.