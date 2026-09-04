Las deudas de las familias exceden a los bancos y fintech y crece la morosidad también con los consorcios
El 16% de los departamentos en Provincia de Buenos Aires registra deudas por expensas mientras que en CABA la morosidad asciende al 15%.
El modelo de Javier Milei y Luis Caputo, de licuación de salarios combinado con tarifazos, llevó a cerca de 13 millones de familias a tomar deudas para poder llegar a fin de mes. Casi 6 millones de ellos ya no pueden pagar sus deudas y la morosidad alcanzó niveles récord. Sin embargo los pagos caídos no alcanza únicamente a bancos y billeteras virtuales.
El último relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos advirtió que el nivel de endeudamiento con los consorcios de la provincia de Buenos Aires por no pagar las expensas ya alcanza máximos históricos. El informe advierte que la morosidad ya tiene un impacto concreto sobre las cuentas de los edificios. Según datos de Consorcio Abierto, sobre una muestra de alrededor de 15 mil consorcios, el 16% de las unidades funcionales bonaerenses registra deuda de expensas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje llega al 15%.
El fenómeno se suma a un escenario más amplio de presión sobre el presupuesto de quienes alquilan. En la provincia, el 78,5% de los hogares inquilinos relevados tenía deudas activas, mientras que el 48,5% de los hogares a nivel nacional destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler.
Los datos relevados en distintos mercados bonaerenses permiten observar cómo la dificultad para afrontar los gastos comunes empieza a reflejarse en los números de los consorcios.
En San Nicolás, el cumplimiento del pago de expensas cayó del 85% al 70% entre una medición y otra. Esto implica que tres de cada diez obligaciones no se estarían abonando en término. Además, los administradores consultados reportaron atrasos de varios meses y situaciones que incluso llegaron a instancias judiciales.
El otro foco aparece en Mar del Plata, donde la mora en el pago de expensas fue estimada entre 15% y 20%. El informe aclara que se trata de relevamientos locales y sectoriales, por lo que no deben interpretarse como un censo exhaustivo de toda la provincia.
Para el mercado inmobiliario, el dato adquiere relevancia porque una mayor morosidad en los edificios no solo afecta a los propietarios que dependen del cobro mensual. También puede comprometer la capacidad financiera de los consorcios para afrontar servicios, mantenimiento y obras, en un contexto en el que los gastos comunes ya representan una parte significativa del costo de ocupar una vivienda.
Las expensas se consolidan como un componente cada vez más relevante del costo habitacional, y su mora comienza a convertirse en un problema para la administración financiera de los edificios.
A nivel provincial, el informe estima que hay 3,1 millones de hogares que alquilan su vivienda, mientras que 7,9 millones de personas viven en hogares inquilinos. El alquiler mediano informado para Buenos Aires alcanza los $600.000.
En paralelo, el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene algún tipo de deuda y el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler.
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