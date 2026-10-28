Luis Caputo se descompuso y debió ser atendido durante el viaje de Javier Milei a Catamarca: qué le pasó
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue parte de la comitiva de la primera visita presidencial de Javier Milei a Catamarca pero la pasó mal en el viaje.
Mientras la mayoría de las personas sufre malestar leyendo los informes privados sobre gestión, el ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una descompensación este miércoles, cuando se encontraba en Catamarca como parte de la comitiva de Javier Milei en su primer viaje oficial a esa provincia.
Fuentes oficiales confirmaron que el titular del Palacio de Hacienda "presentó un cuadro leve de mal de altura", es decir, de apunamiento, "por lo que recibió hidratación", y que "debieron darle dos inyecciones".
"La pasó feo, estuvimos a 4.200 metros sobre el nivel del mar", convino más tarde un funcionario que habló con el medio mendocino MDZ Online.
Javier Milei encaró un viaje relámpago a la provincia de Catamarca al sólo efecto de inaugurar una planta de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas a la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto.
Junto al Presidente viajaron su hermana, la funcionaria Karina Milei, así como también Luis Caputo y otros integrantes del equipo libertario cuya presencia era pertinente a los ojos de Casa Rosada.
Por el momento sólo trascendió el malestar físico de Luis Caputo, y que Javier Milei quedó "golpeado" tras ser recibido por el público a su llegada a Catamarca, el martes por la tarde.
La anécdota fue revelada en conferencia de prensa por el diputado nacional Adrián Brizuela, de Catamarca, quien describió que "algo falló en la seguridad del Presidente" y la muchedumbre lo vapuleó hasta dejarlo con dolores en la cabeza y cuello.
"Hicimos todo el esfuerzo para que pudiera venir un día antes, saludar a la gente, algunas cosas no salieron muy prolijas", convino en declaraciones reproducidas por el mismo medio mendocino.
Este miércoles, sin embargo, el mandatario y su comitiva cumplió con su agenda en Catamarca -aún con Luis Caputo en tratamiento- y militantes libertarios se acercaron a saludar al Presidente a un hotel del centro de la capital provincial.
Después del mediodía Javier Milei y compañía se subieron al avión Hércules de la Fuerza Aérea y pusieron rumbo hacia Buenos Aires, con un desvío a la ciudad de Salta por cuestiones de logística.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario