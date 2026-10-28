Luis Caputo se descompuso y debió ser atendido durante el viaje de Javier Milei a Catamarca: qué le pasó

Javier Milei y Luis Caputo

Por el momento sólo trascendió el malestar físico de Luis Caputo, y que Javier Milei quedó "golpeado" tras ser recibido por el público a su llegada a Catamarca, el martes por la tarde.

La anécdota fue revelada en conferencia de prensa por el diputado nacional Adrián Brizuela, de Catamarca, quien describió que "algo falló en la seguridad del Presidente" y la muchedumbre lo vapuleó hasta dejarlo con dolores en la cabeza y cuello.

"Hicimos todo el esfuerzo para que pudiera venir un día antes, saludar a la gente, algunas cosas no salieron muy prolijas", convino en declaraciones reproducidas por el mismo medio mendocino.

Este miércoles, sin embargo, el mandatario y su comitiva cumplió con su agenda en Catamarca -aún con Luis Caputo en tratamiento- y militantes libertarios se acercaron a saludar al Presidente a un hotel del centro de la capital provincial.

Después del mediodía Javier Milei y compañía se subieron al avión Hércules de la Fuerza Aérea y pusieron rumbo hacia Buenos Aires, con un desvío a la ciudad de Salta por cuestiones de logística.