Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario a días de las elecciones

En medio de las serias dificultades que enfrenta el gobierno de Javier Milei para sostener, incluso con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a negar este miércoles, una vez más, un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.