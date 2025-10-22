Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario a días de las elecciones
El ministro de Economía rechazó versiones sobre una modificación en el plan de bandas para el precio del dólar.
En medio de las serias dificultades que enfrenta el gobierno de Javier Milei para sostener, incluso con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a negar este miércoles, una vez más, un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.
"No va a haber ningún cambio al esquema actual", sentenció Caputo en su cuenta en la red social X como reacción a un posteo del periodista especializado en Finanzas, Julián Yosovitch.
NOTA EN DESARROLLO
