Luis Caputo negó que el escándalo cripto de Javier Milei afecte las negociaciones con el FMI

"Los mercados cayeron poco y los dólares se movieron mínimamente", dijo respecto a la reacción de los índices de la jornada ayer. "No recibí ni un mensaje del exterior (sobre el escándalo). No va a cambiar la tendencia en la economía. Nosotros vamos a seguir con la disciplina fiscal", aseguró y sentenció: "no afectará la negociación con el Fondo".