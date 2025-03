Luis Caputo: "No le tengo miedo a las marchas"

“Las marchas no me da nada de miedo, porque el mecanismo de trasmisión de esas cosas, particularmente en Argentina, era vía la debilidad económica”, sostuvo Caputo y explicó que antes, “como Argentina siempre estaba débil económicamente, cualquiera de estas cosas, de estas marchas, de estos intentos de desestabilización, impactaban en la economía inmediatamente, lo mismo si había algún shock externo. Eso no es de casualidad, sino porque Argentina siempre estaba mal”.

“No le tengo miedo ahora porque hemos roto ese link al estar sólidos económicamente, entonces empezamos a parecernos a un país normal”, agregó el ministro de Economía.

caputo miedo a marchas

En ese sentido, destacó la postura del presidente Javier Milei respecto a tomar la decisión de darle mayor importancia a lo económico que a lo político.

“En Perú cambian de presidente cada año y eso no afecta a la macroeconomía. Hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso: hacen intentos de desestabilización y fíjate que ahora no tienen un correlato como sí tenían en el pasado”, ejemplificó el ministro.

Además, sostuvo que “la gente empieza a identificar cada vez más” el trasfondo de las movilizaciones: “Yo creo que les juega en contra porque la gente se da cuenta que a esos que están marchando no les interesa el país. Dar vuelta un auto, incendiarlo, pegarle a la Policía, romper piedras... ¿Esa es gente que quiere que le vaya bien al país?”, se preguntó.