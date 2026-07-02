El dólar sigue cerca del máximo anual

En este marco y luego de que durante junio el dólar oficial registrara la mayor suba mensual del año, de un 5,3%, los analistas del mercado reabrieron el debate sobre cuál será la dinámica cambiaria durante el segundo semestre.

Los principales analistas del mercado estiman que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.508 para fines de julio, con oferta de divisas si el tipo de cambio motiva a liquidar nuevos granos. Además creen que estará en torno a $1.651 para el cierre de diciembre.

Los contratos de dólar futuro continúan reflejando esa visión: descuentan un tipo de cambio mayorista cercano a los $1.655 hacia l final del corriente año, muy por debajo del techo de la banda cambiaria vigente.