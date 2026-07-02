El dólar sigue cerca del máximo anual
Se sostuvo a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el MEP opera a $1.522,16, el CCL a $1.569,95 y el blue continúa a $1.525 para la venta.
El dólar oficial retrocedió por primera vez en cinco jornadas, pero se mantuvo cerca de máximos anuales, ampliando al mismo tiempo la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) a 5,5%.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) el billete estadounidense se sostuvo a $1.510 para la venta, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio descendió solo $1 (0,1%), ubicándose a $1.488 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963.
En cuanto a los paralelos, el MEP opera a $1.522,16, mientras que el CCL lo hace a $1.569,95. En tanto, el dólar blue continúa a $1.525 para la venta.
De acuerdo al relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio oficial marcó un promedio ponderado en los $1.512,55 para la venta.
El monto operado en el segmento de contado fue de casi US$558 millones, con un total operado de unos US$ 1.382 millones en la jornada de este jueves. La distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.809,35) se ubicó a 21,3%. Por su parte, los contratos de futuros marcaron mayoría de avances por hasta 0,1% en los tramos de 2026.
En este marco y luego de que durante junio el dólar oficial registrara la mayor suba mensual del año, de un 5,3%, los analistas del mercado reabrieron el debate sobre cuál será la dinámica cambiaria durante el segundo semestre.
Los principales analistas del mercado estiman que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.508 para fines de julio, con oferta de divisas si el tipo de cambio motiva a liquidar nuevos granos. Además creen que estará en torno a $1.651 para el cierre de diciembre.
Los contratos de dólar futuro continúan reflejando esa visión: descuentan un tipo de cambio mayorista cercano a los $1.655 hacia l final del corriente año, muy por debajo del techo de la banda cambiaria vigente.
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